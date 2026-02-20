北橫櫻花季今開跑 交管措施看這裡

桃園市復興區北橫沿線四處可見櫻花盛開。（大溪警分局提供）

桃園市復興區年度花季盛事「北橫櫻花季」今（20）日浪漫展開，桃園市大溪警分局即起實施交通疏導管制措施，請民眾注意。

桃園市政府風景區管理處指出，北部橫貫公路從2月上旬至3月下旬花況非常熱鬧，北橫沿線從角板山行館、東眼山櫻花大道，到羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶，山櫻花與枝垂櫻已率先綻放；2月上旬起，詩朗道路八重櫻、富士櫻與吉野櫻接力盛開；2月中旬昭和櫻、八重櫻遍布比亞外、卡維蘭部落及中巴陵櫻木花道周邊；2月底至3月中下旬為恩愛農場種植的富士櫻、千島櫻壓軸登場，為北橫櫻花季劃下浪漫句點。

桃園市府風管處表示，2026年北橫櫻花季自2月20日（五）起至3月20日（五），賞櫻路線可串連鄰近的角板山公園、羅浮溫泉、拉拉山風景區及石門水庫等知名景點，遊客除了賞花、飽覽山水，也可選購復興區當季的橘子、香菇、木耳等農特產與品嚐部落特色美食。

大溪警分局表示，北橫櫻花季期間預計將吸引大量遊客湧入，為維護交通順暢與旅遊品質，警方於花季期間實施交通管制疏導措施如下（每日上午8點至下午6點實施）：

一、遊客車輛自中心路進入恩愛農場，採「單向通行」管制，並依原路線駛離。

二、遊客車輛自恩愛農場離場時，原則整點放行，並視車流狀況機動調整，減少中心路雙向會車造成回堵。

三、其他民宿或露營遊客欲進出中心路（往恩愛農場方向），由現場管制人員機動管制並通報放行。

警方也提醒遊客，北橫山區道路狹窄、停車空間有限，櫻花季期間車流與人潮勢必暴增，建議民眾多利用大眾運輸或接駁專車前往，並配合現場員警指揮，共同維護交通秩序與行車安全；警方也呼籲民眾賞花之餘應遵守交通規則、勿違規停車，在安全與順暢中留下這場粉色花季之旅的美好回憶。

桃園市復興區北橫沿線四處可見櫻花盛開。（大溪警分局提供）

桃園市復興區北橫沿線盛開的山櫻花。（大溪警分局提供）

北橫櫻花季期間，大溪警分局於上巴陵中心路實施交通管制措施。（大溪警分局提供）

