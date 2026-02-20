嘉義市洋紅風鈴木 盛開迎新春

嘉義市正值洋紅風鈴木盛開季節。（圖由嘉義市政府提供）

嘉義地區年假期間天氣晴朗，適合春遊賞花，目前炮仗花、洋紅風鈴木爭豔，點綴街道巷弄間迎接遊人，市府建議民眾走春賞花，為連假增添回憶。

嘉義市長黃敏惠說，嘉義市位處北回歸線，一年四季天氣怡人，現正逢洋紅風鈴木、炮仗花花季，適合全家踏青；嘉義市有「木都」美名，近年遍布城市巷弄間的木屋，搖身成為適合青創的沃土，選物店、咖啡廳為漫步城市間增添許多驚喜，深受年輕旅客喜愛，入夜時分還可到好玩好逛的文化路夜市。

請繼續往下閱讀...

市府觀光新聞處長張婉芬說，位於嘉義市區世賢路與高鐵大道路口的國立嘉義特殊教育學校圍牆旁，洋紅風鈴木花朵盛開，遠看宛如一片粉紅雲海，是春節不可錯過的打卡景點；農試所牆外的炮仗花瀑熱情迎賓，曾吸引電視影集《華麗計程車》在此取景。

鄰近炮仗花牆的嘉義公園有百年歷史，春季繁花盛開，是熱門影視取景地點，如電影《車頂上的玄天上帝》、電視劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》及日本京都搖滾樂團 Hakubi 新曲〈何者〉等，都曾在此取景。

張婉芬說，春節過後黃花風鈴木將接力登場，軍輝橋旁堤防是每年吸引大批遊客的賞花聖地，接續油桐花、藍花楹、花旗木與阿勃勒等將輪番登場，嘉義市街頭從春到夏處處皆景、驚喜連連。

嘉義市炮仗花美景。（圖由嘉義市政府提供）

嘉義市文化路夜市是知名美食景點。（圖由嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法