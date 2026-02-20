西螺福興宮抽出國運「中下籤」 提醒風雨中仍有轉機

西螺福興宮初四抽公籤，其中國運籤由董事長楊文鐘擲筊抽出第第6首籤甲戌。（記者黃淑莉攝）

今（20）日大年初四習俗為迎神日，雲林西螺福興宮昨晚11點後，循古禮由董事長楊文鐘率領全體董監事、地方士紳及信眾接神、開聖籤、抽公籤，其中國運籤為第6首籤甲戌。楊文鐘表示，今年甲戌籤為「中下籤」，提醒大家注意天災地變，但仍可在風雨中看見轉晴契機，團結一致向善就可以一善破九災。

福興宮國運籤是由楊文鐘擲筊，直到第4支才獲媽祖連續3個聖筊，第6首籤甲戌，籤文為「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」

楊文鐘指出，籤意內容提醒大家需留意天災地變，傳遞的是守望與提醒的慈悲心意，象徵只要齊心行善、穩健施政，仍可在風雨之中看見轉晴契機，也提醒國人在面對變局應守成為上、靜待佳音，相信只要大家團結一致向善，就可以一善破九災。

楊文鐘說，籤詩是媽祖提醒我們參考的方向，最重要是人心向善，無論遇到什麼問題都要團結一致，共同面對挑戰，才能讓社會祥和發展。

今年抽出的人口籤為第43首籤辛丑、五穀籤為第23首籤丁酉、六畜籤為第36首籤己亥。

西螺福興宮抽出今年的國運籤、人口籤、五穀籤、六畜籤。（記者黃淑莉攝）

西螺福興宮由董事長楊文鐘率全體董監事循古禮接神。（記者黃淑莉攝）

