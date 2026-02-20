為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬年這2個生肖「走大運」 財運、事業運最旺的生肖是牠

    2026/02/20 08:21 記者葛祐豪／高雄報導
    馬年「走大運」的生肖是龍、羊，圖為高雄市長陳其邁的馬年春聯。（記者葛祐豪翻攝）

    馬年「走大運」的生肖是龍、羊，圖為高雄市長陳其邁的馬年春聯。（記者葛祐豪翻攝）

    進入2026丙午馬年，高雄易經預言家與命理師高輔進分析，今年「走大運」的生肖是龍、羊；財運最佳的生肖是馬、狗；貴人運最旺的生肖是蛇、猴；事業運最好的生肖是牛、豬；人緣桃花最旺的生肖是兔、雞；健康最好的生肖是鼠、虎。

    高輔進透過年運的地支星群，分析各生肖運勢，指2026年「走大運」的生肖是龍、羊。肖龍者有好運勢的加持，很多事容易因緣際會，能順利閃過負能量，但須小心不堅定的心，優柔寡斷的拖泥帶水，扯了好運的後腿；肖羊者的職場、事業、名聲頻上揚，好的緣分持續主動靠近，但舊愛、舊事突然出現，會讓你眷念舊情，打亂新一年的好計畫與節奏。

    馬年財運最佳的生肖則是馬、狗。肖馬者放黃金的保險箱出現在本命位，是進財相當暢旺的一年，值得好好把握，但可能因惡性競爭而失了人和，或因得意忘形，反而吸引小人靠近；肖狗者也是財神臨身的一年，但得提防因識人不清，幫錯忙而惹上官司或糾紛。

    高輔進表示，2026年貴人運最旺的生肖是蛇、猴。肖蛇者是提升地位、升官晉爵的一年，但須留意嘴碎的行徑，嚇退了想提拔你的長官、長輩；肖猴者有貴人加持，升遷信手拈來，但可能因不善時間管理，致自己易落入孤單寂寞冷。

    至於2026年事業運最好的生肖是牛、豬。肖牛者的好機緣強勢登場，如入無阻礙之境，但得小心大頭症，易吸引口蜜腹劍之人鄰近；肖豬者能展現自己的能力舞台，結交更高階的專業人士，但爛好人的心態，容易被軟土深掘。

    高輔進說明，人緣桃花最旺的生肖是兔、雞。肖兔有對象者，易提升關係位階，無對象者，有望亮麗登場吸引心儀者目光，但須小心被設局而身敗名裂；肖雞未婚者，是最佳結婚的年度之一，值得把握，但須提防界線或邊界感模糊，致產生曖昧氛圍。

    2026年健康最好的生肖是鼠、虎。肖鼠者吉星加持，不易出現重大的病因，但須注意做錯決策，影響心境上的調適；肖虎者則是標準的借力使力，不費力的達到年度目標，但身段若放不下，堅持己見，反而有遭打壓的挫折感。

    圖
    圖 圖 圖
