春節圖書館開館囉！ 台中整年借閱冠軍是這本

台中市圖書館各分館今天20日（大年初四）開館營運，圖為學童借閱情形。（記者黃旭磊攝）

馬年春節期間，台中市圖書館各分館今天20日（大年初四）開館，配合2026中台灣燈會，民眾累積閱讀點數10點，即可兌換限量「姆明小提燈」，而台中市文化局也統計去年借閱冠軍為「全知讀者視角」，「世界上最透明的故事」、「別對每件事都有反應」緊追在後，電子書排行榜由「原子習慣」穩坐榜首。

民眾持續享受馬年春節連假時光，包括新開幕台中綠美圖在內的台中市各圖書館20日開館營運，中市圖啟用全新自動化系統，讓民眾不再只等待單一館藏，而是「像到銀行抽號碼牌」，由系統自動分配預約順序，以同時等候多個櫃台服務提升預約效率，民眾只要累積閱讀點數10點，即可兌換限量「姆明小提燈」，讓新年閱讀添增儀式感。

台中市文化局長陳佳君說，依據全市借閱數據，公布去年最受歡迎紙本書與電子書排行榜，首度進榜即奪冠的「全知讀者視角」，因改編為影視作品帶動原著閱讀熱潮，成為民眾借閱話題，「世界上最透明的故事」緊追其後，內容必須親手翻頁才能體會閱讀巧思，讓不少民眾重新愛上紙本閱讀，在數位時代掀起「翻書」風潮。

除了話題小說，心理勵志書籍「別對每件事都有反應」、「蔡康永的情商課」系列三部曲「你願意，人生就會值得」首度進榜，溫柔提醒讀者學會放下、照顧內心，在忙碌生活找到喘息與安放情緒力量。

文化局強調，電子書排行榜持續由心理類書籍領軍，「原子習慣」穩坐榜首，「蛤蟆先生去看心理師」、「底層邏輯」連年名列前三，顯示讀者對自我成長、心理支持與生活調整高度需求。

