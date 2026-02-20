吳寶春推台味「麻油雞」麵包 外觀像烤雞被稱「拜拜三牲」

吳寶春推出台味「麻油雞」麵包。（圖由膳馨料理提供）

知名麵包師傅吳寶春於馬年春節期間，在台中七期歌劇院旁店面推出限定「聯名麻油雞麵包」，以台酒紅標料理米酒作為風味核心，吳寶春稱「國民米酒」入料，由於外觀像烤雞，被民眾叫做「拜拜三牲」專用，在春節走春期間引起話題。

春節期間不少民眾帶伴手禮，走訪親友聊天紓壓，吳寶春台中劇院店、台中高鐵一二店推出春節限定「聯名麻油雞麵包」，與台中知名膳馨民間創作料理合作，保留台式麻油雞風味，關鍵酒香選用台酒紅標料理米酒，酒款走進多數台灣家庭廚房被稱為「國民米酒」，麵包口感風味溫潤引起討論。

膳馨創辦人鄭乃綱說，許多台灣人從小到大在家庭餐桌反覆累積生活記憶，就是麻油雞呈現麻油薑香，尤其是春節團聚時光，只要麻油、薑與米酒比例及火候對，「味道一入口，就會讓想起家的感覺。」

麵包外形像烤雞，形狀活潑相當搶眼，劉小姐表屎，可以拿來當拜拜三牲專用，對祖先神明很有誠意。

吳寶春麵包表示，「麻油雞麵包」於台中劇院店、台中高鐵一二店專賣，每天限量600「隻」售完為止。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

