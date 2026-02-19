台南初四路邊停車恢復收費 春節遊台南找車位有撇步

台南市路邊停車格從年初四起恢復停車收費。（南市交通局提供）

新春9天連假，不少民眾出遊走春，今天大年初三台南市區湧現旅遊人潮。為因應春節大量車潮的停車需求，台南市路邊停車格從明天（20日，年初四）起恢復停車收費，南市交通局提醒遊客多多利用「台南好停」APP查詢即時停車格位資訊，減少空繞找車位的時間及衍生的道路壅塞狀況。

南市交通局表示，春節連續假期台南地區熱門旅遊景點吸引大量的人潮及車潮，停車需求大增。2月20日（大年初四）台南市路邊停車格恢復停車收費，可減少車輛在春節連假期間長期佔用停車格的情形，提高使用效率，更方便遊客來往各觀光景點遊覽、享用美食。

南市交通局長王銘德說，目前大台南地區的路邊停車格已完成智慧化管理，民眾可以下載「台南好停」APP，在出門前查詢目的地鄰近停車格位的即時資訊規劃行程，避免臨時找不到停車格位而影響遊興。另外，使用APP線上繳納停車費，還能享有每筆折扣2元的優惠。

交通局提醒，車主進入收費停車場前應先留意停車場收費資訊，如發現業者未清楚標示計費單位、停車費率或未於明顯處所以明顯字體標示費率資訊，可向交通局反映及查詢，以避免停車收費糾紛。

