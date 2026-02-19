台東社區照顧關懷據點 23日恢復開站

社區照顧關懷據點凝聚年長者聚會、健康功能，23日恢復開站。（縣府提供）

台東縣政府年節提前啟動關懷提醒與服務整備工作，透過各社區照顧關懷據點及在地服務網絡，加強長者訪視、電話問安及健康宣導。因應春節假期，提醒長輩及家屬留意身體狀況與居家安全，尤其是低溫保暖、規律服藥與飲食節制，並提醒長者，各據點服務也於2月23日恢復開站。

社會處說明，全縣社區照顧關懷據點，提供量血壓、健康促進活動、電話問安、關懷訪視及多元課程，讓長者獲得陪伴與支持。各據點服務也於2月23日恢復開站。春節期間若遇身體不適或突發緊急狀況，聯絡各據點服務人員、鄰近村里長辦公室或警消人員協助，可撥打1999尋求協助。

縣長饒慶鈴表示，健康老化與活躍老化不僅是政策目標，更是對長輩的承諾。積極布建在地照顧資源，目前設有111個文化健康站、100個社區照顧關懷據點，形成綿密的社區支持網絡，讓長者在生活圈獲得關懷與服務。持續強化醫療與長照資源連結，確保長輩在需要時即時就醫與獲得照顧，透過健康促進課程、共餐服務及多元學習活動，鼓勵長輩參與社區活動，延緩失能、維持身心活力。

台東縣政府表示，面對高齡化趨勢，持續整合中央與地方資源，強化社區照顧量能與服務品質，打造高齡友善、在地安老的生活環境，讓長者「老有所依、老有所樂、老有所安」。

