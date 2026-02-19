為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週五氣溫持續回升 東、北部當心局部短暫雨

    2026/02/19 21:48 即時新聞／綜合報導
    週五東南風迎風面的東半部地區及恆春半島、基隆北海岸、大臺北及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。（資料照）

    週五東南風迎風面的東半部地區及恆春半島、基隆北海岸、大臺北及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。（資料照）

    大年初四（20日）各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，基隆北海岸、大臺北地區及中部以北山區有零星短暫雨。

    中央氣象署預報，週五東南風迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，由於中層水氣稍增多，基隆北海岸、大臺北及中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

    溫度部分，週五各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，請適時調整衣物，但整體氣溫呈持續回升的趨勢；預測各地低溫介於14至17度，至於高溫在北部、東北部及東部約20至23度，中部及東南部約24、25度，南部地區可達27度。

    離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，13至21度，馬祖晴時多雲，11至16度。

    關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，隨著大陸冷氣團減弱並轉為高壓迴流偏東風環境，天氣將一路回暖至下週一（23日）。各地轉為多雲到晴，北臺灣高溫可達26至29度，中南部28至30度，體感偏暖。不過受輻射冷卻影響，夜晚清晨仍低至14至18度，西半部日夜溫差約10度，需留意保暖。

    下週二（24日）起天氣明顯轉變，短波槽通過帶來大量水氣，加上東北季風增強，桃園以北、東部及恆春半島轉為陰雨，氣溫降至18至20度，感受濕涼；中南部影響較小，維持多雲，南部仍有陽光，高溫約25至29度，但日夜溫差依舊明顯。

    紫外線指數方面，所有縣市皆達中量級或高量級。

    空氣品質方面，週五環境風場為偏東風，清晨至上午西半部擴散條件差，午後逐漸轉好，污染物稍易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升；清晨至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    溫度部分，週五各地低溫介於14至17度，至於高溫在北部、東北部及東部約20至23度，中部及東南部約24、25度，南部地區可達27度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度部分，週五各地低溫介於14至17度，至於高溫在北部、東北部及東部約20至23度，中部及東南部約24、25度，南部地區可達27度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，所有縣市皆達中量級或高量級。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，所有縣市皆達中量級或高量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

