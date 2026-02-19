初三國道車禍約百件 高公局提醒國5北上恐塞至深夜、明晨

初三14時42分於國1南向230公里處，發生2起共6輛小客車追撞事故，占用內線車道，下午15時12分排除，造成後方車流回堵3公里。（高公局提供）

大年初三走春旅遊及收假車潮交錯，車流擠上國道，全日車流量上看135百萬車公里。交通部高公局並統計，今日截至17時，約發生100件事故，較去年初三200多件少，部分壅塞路段如國1北向苗栗-湖口、國3北向大山-香山以及國5北上宜蘭-坪林等，恐從現在塞車直到深夜、隔天凌晨。

高公局交通管理組科長張耿宗表示，今日截至17時，共發生100件事故，較去年初三的200多件少，連假期間每日國道車禍約百件上下，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流，提醒民眾行車小心。

張耿宗指出，截至17時止，今日國道交通量88.9百萬車公里，預估今日總交通量約135百萬車公里。明（20日）為初四，預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日的1.6倍。

張耿宗提醒，明日國道以北返車流為主，預判重點壅塞路段為：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

張耿宗建議，明日西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道疏導措施有匝道封閉：10到18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12到24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。以及高乘載管制：13到18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。另有開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

初三下午12時59分於國3北向22.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，下午13時20分排除，造成後方車流回堵3公里。（高公局提供）

