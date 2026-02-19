台電專題2-1》台電151公分女外線技術員李亦婕 能爬桿搶修、坐內勤也細心

李亦婕非本科生，透過補習與自我要求，逐步建立基礎能力，歷經2年時間順利考取台電配電線路維護類的電力技術人員。（記者黃政嘉攝）

記者黃政嘉／新北專題報導

在台電服務已8年的李亦婕，是台北西區營業處少數女性配電線路裝修外線技術員，151公分嬌小身型，不僅能爬電桿執行搶修任務，也能在辦公室細心處理文書、與民眾耐心溝通，還曾參與去年7月台南丹娜絲颱風搶修復電工作。李亦婕表示，外線工作固然辛苦，但與伙伴彼此合作，一起完成任務，看到民眾復電後的笑容，很有成就感。

李亦婕隸屬於北西區處維護組市區巡修課，以內勤工作為主，負責排定停電作業時程及管理停電通知單，確保相關資訊確實傳達到民眾手中。

她分享，內勤工作需要更多細心與耐心，尤其接到民眾反映停電問題時，良好的溝通有助說明與協調，也因實際參與外勤作業，更能理解停電安排對現場工班與民眾的重要性，在外勤搶修現場，嬌小身形反而成為優勢，能夠靈活進出狹小空間協助作業。

李亦婕回憶，去年7月台南丹娜絲颱風，大家穿著雨衣在風雨中拉線搶修，通力合作完成架空線路修復，因為停電太多天了，民眾難免有些火氣，但看到現場有女性同仁一同投入搶修，比較能理解搶修工作不易，氣氛變得溫和。

談到投入台電的契機，李亦婕指出，她從國三起就半工半讀，直到念完台中科技大學美容系，過去在工廠做技術員時，看到二度就業的長輩來工廠應徵遭拒，因此想找穩定的工作，那時聽朋友講到台電工作，加上親戚有相關經驗，對台電工作性質有些認識，就與朋友去補習，因為非本科，電學科目對她深具挑戰，透過補習與自我要求，逐步建立基礎能力，歷經2年準備後考上台電。

前北西區處維護組市區巡修課課長吳明濬表示，公司投入大量資源培訓第一線技術人才，但許多女性員工在培訓後便轉離外線領域，未能持續發展相當可惜，李亦婕不僅具備專業能力，也展現高度使命感與學習意願，反應靈活、態度認真，是公司難得的內外兼備人才，也是很多同仁的表率。

身高151公分的李亦婕是台電台北西區營業處少數女性配電線路裝修外線技術員，能在外搶修復電，也能在辦公室細心作業，是北西區處的女力活棋。（記者黃政嘉攝）

李亦婕在內勤工作接到民眾反映停電問題時，都能用同理心耐心溝通。（記者黃政嘉攝）

李亦婕與外勤伙伴彼此分擔工作壓力。她說，壓力不是靠硬扛，而是靠準備跟流程，團隊互相支援完成任務。（記者黃政嘉攝）

李亦婕去年7月也支援台南丹娜絲颱風災後復電，與團隊通力合作，完成架空線路修復。（台電台北西區營業處提供）

