有人要害朕？台東「貓站長」四處躲

與去年相比，貓站長已略顯福態，車站職員們說其「過得十分幸福」果然不虛。（記者劉人瑋攝）

越籍貓奴出示手機照片，幾乎都是貓照片，強調自己當貓是寵物，十分愛貓。（記者劉人瑋攝）

少數可以摸站長而不被拒絕的，也只有給過罐頭的職員。（記者劉人瑋攝）

台東「貓站長」去年流年不利，險些被疑似動保團體的組織抓走，今年大過年還被「白摸」一整天，遇到越南移工嚇得到處躲。車站成員表示，「站長」已步入中年，活動力不如以往，也較少惹事，請大家讓牠安享晚年，至於牠不太理人是「只見手摸來，不見罐罐響」不要怪牠。

台東貓奴表示，「貓應該歸類屬虎」吧！去年才犯太歲，新的一年應該過得更好才是。但從初二開始，台東「貓站長小不點」幾乎天天被嚕，但當事貓沒有自覺自身有「顏值擔當」的責任，見人就躲，甚至去年還曾有組織著背心要抓牠未果。

台東縣農業處表示，流浪動物或結紮、抓捕，在地方都是農業處權責，「我們要抓牠，好歹會先跟車站溝通過」，不清楚是何單位所為。但至少貓站長去年躲過抓捕，順利過了一年。

年初三下午站長又出來巡察，遇到的卻是十分熱情的越南籍貓奴，但牠被摸個幾把就到處逃，態度明顯十分不悅。

越籍移工出示手機照片，激動強調「這輩子沒吃貓肉，只是看牠很可愛才逗牠」，只是不知為何貓都不理自己。台東縣外籍配偶協會成員則表示，越南的確還是有人吃貓肉，但這樣的人十分少，「推斷是其他原因才成為貓不理」。

台東站及員工分析，除夕夜到大年初一皆少有乘客，但從初二到初三，每天都有3、4千人進出車站，「粗估大概一天被摸個數百把也很有可能」，但被摸半天都沒罐罐可以吃，站長心死，難怪不理人。貓站長最屬意的還是打掃大姊，只對她雙眼放光直盯，但大姊則表示，自己要回家過年「這幾天不要再找我了」。原來大姊是固定「上貢」者才特別親近。

車站強調，只是新年期間少了一個人餵牠，貓站長每天還是過得豐衣足食、十分悠哉，「除了要面對很多人以外」，另外，站內與附近商家還特地製作貓站長形象章，供愛貓的乘客在此蓋章打卡留念，「牠還是我們的招牌，可能是最近應付太多人，有點吃不消而已」。

台東站有貓站長形象紀念章，還是站內與附近商家共同設計，十分可愛。（台東站提供）

