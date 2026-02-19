初三省道車潮湧現 明日國道西部客運尚有逾6成空位

民眾可上交通部公路局「智慧化省道即時資訊服務網」，取得最新即時路況。（記者吳柏軒翻攝）

今（19日）春節連假第6天，各地晴朗適合出遊。交通部公路局統計至下午3點，省道部分地區如台2線淡水、台3線大溪、台21線日月潭及台61線彰化等地區有大量車流，其餘地區交通順暢，熱門觀光景點如北埔老街、清境農場、阿里山、日月潭等4處停車率逾8成，已啟動疏運；明日初四預計將有返工及出遊潮，國道西部客運尚有62％空位可利用。

公路局指出，今日台3線北埔老街、台14甲清境農場、台18線阿里山遊樂區及台21線日月潭等4處觀光熱點停車率皆超過8成，已啟動相關疏運措施，建議後續計畫前往的旅客搭乘大眾運輸。公路局將持續監控車流，籲請用路人留意即時路況資訊。

公路局表示，明日初四預估上午台2線淡水地區、台9線礁溪地區、台14甲清境農場、台19線北港朝天宮、台21線日月潭及台61線中彰大橋、下午台1線水底寮、台3線大溪及大湖路段、及台61線竹南路段將陸續出現車潮，建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣了解壅塞路況等資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

在國道客運部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能，視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。今日至中午12點，西部國道客運共計行駛1959班次，疏運3萬5015人次；東部路線行駛549班次，疏運1萬1830人次。依目前預售情形，明日西部國道客運尚有62％空位，東部尚有80％空位，歡迎民眾利用。

