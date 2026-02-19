台南開基玉皇宮5年捐款近億元 今年春節目標捐650萬助偏鄉醫療

台南開基玉皇宮過去即大力支持健保，今年春節天公金義賣目標是捐贈650萬元，幫助偏鄉購置醫療設備。衛福部長石崇良（右三）今天特地前來感謝廟方對健保醫療的大力支持。（健保署南區業務組提供）

台南開基玉皇宮自2021年至2025年，5年來光捐助偏鄉醫療設備、偏鄉設備及家扶中心，就捐贈9200萬元。今年春節天公金義賣目標是捐贈650萬元，助偏鄉購置醫療設備。衛福部長石崇良今天下午前往開基玉皇宮參拜，感謝廟方對全民健保的大力支持，以及主委涂大松及各董事，還有民眾、信徒的慷慨捐款。

衛福部長石崇良表示，由於政府有推偏鄉巡迴醫療及牙醫看診，但沒有設備，醫生就得揹像診療椅這類很重的設備上山看診。開基玉皇宮得知後，便利用香油錢及信眾捐款，購買診療椅等牙科設備放在嘉義阿里山等偏鄉山區，甚至花東地區，讓醫生上山看診，民眾有個舒適的診療空間。

石崇良說，另外，政府也推出居家醫療，開基玉皇宮今年又認捐手持式X光，一台1、200萬元，協助醫師進行社區居家醫療有設備可用。因此，他今天特地來感謝主委、董事和民眾、信徒的捐款，讓大家只要出一點點錢，就可以有優質的健保服務，這就是社會各界一起貢獻的結果。

開基玉皇宮表示，今年春節天公金義賣，目標捐贈650萬元，包括1.北門衛生所100萬元、嘉義中埔衛生所X光設備200萬元。2.高雄、屏東地區偏鄉小學（包括原住民部落）350萬，添購10台牙科診療椅。合計650萬元。

另外，開基玉皇宮2021年至2025年，共捐贈9200萬元，包括嘉南花東地區偏鄉醫療設備捐款共4千多萬元；嘉南花東地區偏鄉小學校務基金2600多萬元，嘉南家扶中心助學金2500多萬元，共5千多萬元。

