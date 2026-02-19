馬術特技夯翻天！清境人潮「滿坑滿谷」 入園湧近8000人

南投清境農場大年初三迎接走春人潮，馬術秀廣場出現「滿坑滿谷」的遊客。（清境農場提供）

春節大年初三天氣回暖，南投縣仁愛鄉清境農場今湧入大批走春遊客，尤其適逢馬年，農場馬術特技秀人氣超夯，現場人潮「滿坑滿谷」，加上場區櫻花盛開，還有2座大型吉祥物「Happy羊羊」與「牧羊Q」（牧羊犬）合體迎賓，吸引親子遊客打卡拍照，全日入園遊客將近8000人。

清境農場表示，初三天氣轉晴，許多遊客趁著好天氣上山賞櫻，欣賞綿羊、馬術秀，由於今年正值馬年，馬術特技表演吸引爆滿人潮，不僅看台區座無虛席，草坪區也滿是遊客，估計單一場次就湧入1500至2000人觀看，人氣超級旺。

另在農場的北端票口，也將「Happy羊羊」與「牧羊Q」2隻大型公仔合體迎賓，許多遊客一入園就等著排隊拍照，成為場區另一打卡亮點。

農場說，今年春節場區櫻花已綻放7成花況，遊客入園不僅能欣賞高山與草原美景，還有桃紅櫻花點綴作伴，加上綿羊還會在草皮與遊客互動，多樣化的國旅元素適合全家大小出遊走春，今統計入園人次將近8000人，預估春節收假之前都能維持旅遊高人氣。

南投清境農場湧現走春出遊潮，馬術秀廣場擠滿看特技的遊客。（清境農場提供）

南投清境農場櫻花盛開，走在草皮步道還能與綿羊互動。（清境農場提供）

南投清境農場春節將2座大型公仔「Happy羊羊」與「牧羊Q」合體迎賓，吸引大批遊客拍照紀念。（清境農場提供）

