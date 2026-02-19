為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬術特技夯翻天！清境人潮「滿坑滿谷」 入園湧近8000人

    2026/02/19 17:35 記者劉濱銓／南投報導
    南投清境農場大年初三迎接走春人潮，馬術秀廣場出現「滿坑滿谷」的遊客。（清境農場提供）

    南投清境農場大年初三迎接走春人潮，馬術秀廣場出現「滿坑滿谷」的遊客。（清境農場提供）

    春節大年初三天氣回暖，南投縣仁愛鄉清境農場今湧入大批走春遊客，尤其適逢馬年，農場馬術特技秀人氣超夯，現場人潮「滿坑滿谷」，加上場區櫻花盛開，還有2座大型吉祥物「Happy羊羊」與「牧羊Q」（牧羊犬）合體迎賓，吸引親子遊客打卡拍照，全日入園遊客將近8000人。

    清境農場表示，初三天氣轉晴，許多遊客趁著好天氣上山賞櫻，欣賞綿羊、馬術秀，由於今年正值馬年，馬術特技表演吸引爆滿人潮，不僅看台區座無虛席，草坪區也滿是遊客，估計單一場次就湧入1500至2000人觀看，人氣超級旺。

    另在農場的北端票口，也將「Happy羊羊」與「牧羊Q」2隻大型公仔合體迎賓，許多遊客一入園就等著排隊拍照，成為場區另一打卡亮點。

    農場說，今年春節場區櫻花已綻放7成花況，遊客入園不僅能欣賞高山與草原美景，還有桃紅櫻花點綴作伴，加上綿羊還會在草皮與遊客互動，多樣化的國旅元素適合全家大小出遊走春，今統計入園人次將近8000人，預估春節收假之前都能維持旅遊高人氣。

    南投清境農場湧現走春出遊潮，馬術秀廣場擠滿看特技的遊客。（清境農場提供）

    南投清境農場湧現走春出遊潮，馬術秀廣場擠滿看特技的遊客。（清境農場提供）

    南投清境農場櫻花盛開，走在草皮步道還能與綿羊互動。（清境農場提供）

    南投清境農場櫻花盛開，走在草皮步道還能與綿羊互動。（清境農場提供）

    南投清境農場春節將2座大型公仔「Happy羊羊」與「牧羊Q」合體迎賓，吸引大批遊客拍照紀念。（清境農場提供）

    南投清境農場春節將2座大型公仔「Happy羊羊」與「牧羊Q」合體迎賓，吸引大批遊客拍照紀念。（清境農場提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播