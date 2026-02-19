為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中台灣燈會4大宮廟！萬和宮「龍馬呈祥慶元宵」燈組拍照打卡 抽好禮

    2026/02/19 17:26 記者歐素美／台中報導
    萬和宮「龍馬呈祥慶元宵」祈福燈組，以龍馬神獸及鯪鯉為核心意象，巧妙詮釋地方信仰與文化精神。（民政局提供）

    萬和宮「龍馬呈祥慶元宵」祈福燈組，以龍馬神獸及鯪鯉為核心意象，巧妙詮釋地方信仰與文化精神。（民政局提供）

    2026中台灣燈會在台中中央公園璀璨登場，民政局攜手山、海、屯、城四大地域指標宮廟打造「幸福祈願村」，其中，萬和宮以「龍馬神獸」與「鯪鯉」為主要意象，打造「龍馬呈祥慶元宵」祈福燈組，萬和宮與南屯區公所在展期更加碼推出拍照送錢母及抽獎等活動，歡迎大家來台中賞燈祈福，把好運帶回家。

    民政局長吳世瑋表示，萬和宮創建於1684年，並列為國定三級古蹟，這次參與燈會，以創意燈藝結合宗教意象與地方文化特色，打造具代表性的祈福燈組，歡迎民眾共賞璀璨燈景、感受萬和宮深厚人文底蘊與祝福力量。

    萬和宮董事長蕭清杰表示，「龍馬呈祥慶元宵」祈福燈組以象徵盛世與共榮的「龍馬神獸」及「鯪鯉」為核心意象，巧妙詮釋地方信仰與文化精神。傳說中龍馬僅於太平盛世現身，而萬和宮三川殿脊背上的「龍馬負河圖」更是鎮殿象徵，燈組亦融入南屯重要民俗文化資產「穿木屐躦鯪鯉」，展現濃厚在地特色與創意亮點。

    南屯區長林秋萬表示，為提升民眾賞燈互動樂趣，燈會期間至南屯區公所臉書專頁指定貼文按讚、分享，並留言上傳與萬和宮燈組合照，即可參加抽獎活動，3月5日將抽出Marshall攜帶式藍牙喇叭2台及按摩枕8台。

    此外，2月25日至27日每日晚間7時至8時，於萬和宮燈組前合影，將照片上傳至個人社群平台並於現場出示，即可兌換象徵財氣與祝福的限量萬和宮錢母，每日333個，送完為止。

    熱門推播