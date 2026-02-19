遊客狂擲橘子餵猩猩！木柵動物園硬起來：再犯就離開園區

非洲動物區長鄭惟仁（中）受訪。（動物園提供）

台北市立動物園（木柵動物園）遊客今天發現有民眾於大長臂猿和紅毛猩猩戶外活動場，朝靈長類投擲柑橘類水果，大聲勸阻並且錄影上網，指稱一名灰髮藍衣男子不聽勸阻，一直餵食猩猩吃橘子，致電園區後由保全向該男說明動物法規及嚴厲指責，大批網友看完影片，直接建議「沒水準的人終身不得入園！」園方非洲動物區長鄭惟仁表示，若是再犯，可請對方離開園區確保動物安全。

鄭惟仁受訪提到，靈長類在野外大部分以吃纖維較多的植物性食物為主，例如嫩葉、花朵、果實，在圈養環境下，則會提供人工種植、市面上可取得的蔬菜，也會請廠商供給帶樹葉的樹枝食用，以及酌量給予當季水果如番茄、蘋果、芭樂或柑橘類、根莖類，另為靈長類設計、添加高纖與微量元素的粒料（乾料），維持營養均衡。

他說，牠們一天進食約兩至三餐，除了早、晚餐，中間還會透過行為分化訓練，於道具中藏食物，或是完成動物訓練時，給予食物作為獎勵，強調動物日常飲食均有調配室計算所需營養及食物量，園內禁止餵食。

鄭惟仁表示，今天的狀況，當下獲報便請保全向投擲者說明，如發生類似情形也會立即勸阻，然目前尚無相關明確罰則，動物園非裁罰機關，實務上要開罰有困難，若是再犯，除非情節明確嚴重，只能請對方離開園區確保動物安全；因請遊客出示證件恐有侵犯個人隱私嫌疑，故現行無黑名單機制。

他指出，已請同仁現場查看動物狀況，目前正常，持續關注其精神、排泄有無異常，至少三、四天，若有異常便立即因應，將針對比較可能或時常發生餵食行為的靈長類、熊及駱駝的場域，加強巡檢。

