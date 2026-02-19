為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節假期第6天蘇花改北返車流提前！明初四估1.9萬輛

    2026/02/19 17:13 記者花孟璟／花蓮報導
    台9線秀林鄉和平村克尼布東路進入蘇花改陸橋入口，大年初三下午車多。（公路局提供）

    今天19日大年初三是馬年新春連續假期第6天，蘇花路廊整體運作順暢。公路局東區養護工程分局統計，今天起北上車流開始大於南下車流，從行車時間來看也是北上較塞，南下約1小時20分，北上1小時40分，提醒民眾蘇花全段禁止超車「碰到『路隊長』也急不得」，務必小心駕駛。

    年假進入第6天已過了三分之二，蘇花路廊一直到昨天都是南下車流大於北上，今天初三起北返車流開始了。公路局統計，截至今天下午3點，蘇花改和中到大清水段北上車流累計8044輛大於南下的6715輛，南下北上車流出現黃金交叉。

    旅行時間方面，下午3時經台9線蘇花改南下蘇澳至崇德旅行時間約80分，北上崇德至蘇澳經台9線蘇花改旅行時間約100分。公路局東區養護工程分局預估，今日蘇花路廊北上方向車流量仍有約8000輛，今下午到夜間8點會是尖峰。

    公路局預估，明天為春節連假第7天初四，北上車流大，將以北返旅次為主，預估北上約1萬9000輛，南下車流全天約8000輛；後天年初五預估北上車流達2萬1000輛，車多壅塞時段為初四上午9點至翌日凌晨2點、初五上午10點到翌日凌晨1點，並呼籲用路人提前或延後至初六22日北上，以避開車多時段。

