    生活

    初五開工求馬到成功！消防局推「電子爆竹音效」 省錢環保又平安

    2026/02/19 16:50 記者姚岳宏／台北報導
    北市消防局推「電子爆竹音效」省錢環保又平安。（記者姚岳宏翻攝）

    馬年春節連假進入尾聲，各行各業即將迎來大年初五的開工祭祀熱潮，為祈求新的一年「馬到成功」、生意興隆，國人習慣在開工拜拜後燃放爆竹，台北市消防局提醒，施放爆竹煙火務必遵守法規，確保開工大吉的同時，公共安全絕不可「馬」虎。

    消防局表示，購買爆竹煙火應認明「內政部委託認可標示」，嚴禁串接或堆疊大量施放。飛行類（如沖天炮）須保持10公尺以上、升空類須保持20公尺以上距離，違反規定者，依《爆竹煙火管理條例》最高可處15萬元罰鍰。

    同時敏感區域嚴禁施放任何爆竹煙火，包括加油站、高架道路、捷運周邊、古蹟場域及長照場所都禁止施放，違規最高可重罰30萬元。

    消防局也說，12歲以下兒童嚴禁施放「升空類」、「飛行類」及「摔炮類」；兒童施放煙火時，家長必須全程陪同，若無人陪同，家長最高可處新台幣1.5萬元罰鍰。

    消防局長莫懷祖表示，開工拜拜旨在誠心，建議商家可以「電子爆竹音效」取代實體燃放，此舉不僅環保、省錢，更可免除火災隱患。音效可至消防局網站或內政部消防署下載。

    消防局提醒購買爆竹煙火應認明「內政部委託認可標示」，嚴禁串接或堆疊大量施放。（記者姚岳宏翻攝）

