UCC春節看診量增至平時2.8倍 衛福部：輕症分流見效

今年春節連假長達9天，衛福部獎勵春節開診、推UCC盼分流患者避免急診壅塞。衛福部長石崇良今天表示，初二UCC就診量達平常的2.8倍，應已一定程度達到分流輕症患者功能。

春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5到1.7倍，且以非重症患者居多。今年春節假期長達9天，衛生福利部中央健康保險署透過春節獎勵方案，挹注新台幣16億元鼓勵醫療院所、藥局於春節期間開診，並盼透過全國13處週日及國定假日輕急症中心（UCC）分流非急重症患者。

UCC早上8時至晚上12時

石崇良今天透過新聞稿表示，春節期間可能有較多的呼吸道及腸胃道感染，急診就醫人次約為平常的1.5到1.7倍。除了2月16日（除夕）與21日（初五）外，其餘7天UCC均全天候開診，服務時間自早上8時至晚上12時。

石崇良指出，統計春節連假首日2月14日服務450人次、15日達569人次、17日（初一）1012人次，且18日（初二）更達1132人次，約是平常UCC看診量約400人次的2.8倍；以目前就醫量，應已一定程度達到分流輕症患者功能。

就醫患者類型，衛福部中央健康保險署統計，初二就醫仍以發燒及呼吸道感染為最多，達530人次約占5成，其次為腸胃道感染179人次占15%，小兒急性不適129人次占12%；經判斷須後送者為7人次，均透過與後端合作醫院的綠色通道及時轉送。

春節常是流感及腹瀉疫情高峰。衛福部疾病管制署今天透過文字公布最新統計，昨天類流感急診就診共約3500人次，較前一日約3600人次下降1%；與往年大年初二比較，較2025年同期下降46.7%、較2024年同期下降47.4%、較2023年同期下降17.3%。

腹瀉急診就診人次部分，疾管署統計，昨天（初二）共約2500人次就診，較前一日2825人次下降11.8%；與前3年農曆大年初二比較，較2025年同期下降68.3%，較2024年同期上升21%，較2023年同期下降14.8%。

