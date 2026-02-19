逃避可恥但有用！ 他年年自請除夕、初一值班就為了「逃家」

過年期間親人間的互動常成為壓力來源，有人為了逃避壓力，選擇過年值班不回家吃團圓飯。（記者花孟璟攝）

農曆春節對多數人來說是團圓熱鬧的佳節，但對很多青壯階層而言，包紅包的經濟壓力、聽不完的家人嘮叨、做不完的家務，還有被親友逼問何時結婚，過年回家反而是壓力源頭！花蓮一位年近40歲基層公務員說，每年過年都主動請求值班除夕及初一初二，「同事都非常感謝他」！

年紀近40歲的這位公務員已經是課長等級，不願具名的他自陳是「草食男」、長得也不帥，始終都沒有女友，每年過年對他來說「壓力山大」，家裡氣氛也不好，一方面是接踵而來拜訪親戚問東問西，和父親的關係也是冰點，乾脆選擇過年不回家，套一句日劇經典台詞「逃避雖然可恥，但有用」。

請繼續往下閱讀...

他說，因為是外勤單位，與他同齡的同事多已娶妻生子，跟他一起值班過年的多是年輕同僚，為了鼓勵士氣他還會自掏腰包替單位的年夜飯加菜！

無獨有偶，家住苗栗、在花蓮上班的30多歲業務員，太太是花蓮讀大學時的班對。他說「父母是傳統客家人，母親對媳婦的要求很多」，為體貼太太而選擇過年不回家，不想讓她好不容易得到的年假都在和家中2位妯娌及婆婆「比賽做家事」，剛吃飽飯就要馬上起身搶著洗碗，完全無法放鬆休息。他說，老家只剩父母居住，媽媽覺得人口少，買洗碗機太不划算，就算有洗碗機，廚房、飯桌要擦要洗的東西實在太多了，這題可說暫時無解。

衛生福利部玉里醫院李柔一心理師則提醒民眾，春節團圓也伴隨著家庭責任、經濟負擔、長時間的準備與應酬及壓力，往往讓中壯年族群及照顧者感到身心疲憊，最常見的壓力源包括，家庭聚會中角色分工不均、經濟支出增加、長時間舟車勞頓，以及人際互動中的摩擦及排擠，若未妥善處理，容易造成焦慮、失眠或情緒低落。

理想狀態是家人間應該多傾聽，以理解代替爭辯，給予彼此支持，減少衝突，但人生往往不是這麼順遂，家人間的陳年老問題都非一朝一夕形成，許多人放棄溝通選擇逃避，眼不見為淨。心理師建議，過年期間壓力山大，不妨每天安排時間散步或運動，促進血液循環的同時也釋放壓力，當下遇到爭執時請趕快提醒自己深呼吸！

如果真的壓力大到焦慮，衛福部玉里醫院推出「青壯世代心理健康支持方案」，服務對象涵蓋15至45歲的本國籍民眾及持健保卡之外籍人士。方案提供每人最多三次心理諮商補助，每次最高補助1600元，諮商時間至少40分鐘，藉由降低經濟負擔，鼓勵民眾善用專業資源。

心理師建議，紓解壓力可以出門走走，深呼吸，外食不在家煮飯也是家庭主婦輕鬆過年的選擇。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法