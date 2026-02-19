刮刮樂「大黑馬」是這款？他買7中6爽中4800元 網友狂推

過年期間，許多民眾會買上一張刮刮樂試試運氣。示意圖。（資料照）

過年期間，許多民眾會買上一張刮刮樂試試運氣。一名網友近日在Threads發文，表示要封「海底大尋寶」為最強刮刮樂，並分享今年「買7中6」爽中4800元的經歷。文章曝光後，一票網友留言：「性價比真的高」、「中3張1000」。

原PO近日在Threads發文，表示他購買了每張300元的「海底大尋寶」刮刮樂7張，結果只有1張槓龜，其他6張共刮中4800元獎金，讓他笑稱「根本海底撈」。

貼文引發迴響，不少網友表示：「我也很愛買這款」、「剛剛買也中500」、「我剛剛中1000」、「剛剛買11號中1500 這個有趣多了」、「300面額的性價比真的很高」、「

我也是都玩這款 中6500」；但也有不少苦主表示：「我買了兩次都槓龜」、「買過4張海底大尋寶都摃龜」。

根據台彩提供資料，海底大尋寶售價300元，頭獎共有5個300萬元，並且有超過77萬個1000元（含）以上的獎項，每百元期望值為「-33.11元」，賺錢率19.57%高居刮刮樂中的第二名，中獎率則為36.00%。

