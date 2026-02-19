你也是「初級大人」嗎？ 成年人回家秒變廢 網掀共鳴

有「初級大人」網友分享，用電鍋煮飯不知道內鍋也要放水，很想轉頭大喊「高級大人」；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

最近社群平台「Threads」出現了新詞彙「初級大人」，與之對應的為「高級大人」，讓第一次看到的人一頭霧水。其實「初級大人」指的是法定年齡已成年，但回家仍「小一輩」，無論是生活技能或決策能力通通變回小孩，打趣地稱為「初級大人」，不少網友也分享了過年期間「初級大人」才會遇到的事情。

舉凡：走春去廟裡要投香油錢時需要找「高級大人」、用電鍋煮飯不知道內鍋也要放水，「初級大人」很想轉頭大喊「高級大人」、想吃餅乾不知道哪包拜過可以吃、去餐廳吃飯被問要不要打包需要請示「高級大人」、天然氣上門檢查，「初級大人」回「家裡現在沒大人，你可以晚點再來嗎？」、「初級大人」不知道火鍋料有沒有熟需要「高級大人」辨識等，網友們紛紛曬出自己身為「初級大人」的種種證據。

更有網友分享，他阿姨高喊「來人幫忙喔～」，他應聲走去詢問要做什麼，被阿姨駁回「怎麼是你來，你沒辦法啦，叫你媽媽來」，結果這件事情是「把雞酒從電鍋拿出來」。不過也有「初級大人」分享，他媽媽27歲生下他，而他的27歲是在客廳射紙飛機，還掉進湯裡，但因為會煮五菜一湯，被網友吐槽「你也算是高級大人那一桌的」。

