    首頁 > 生活

    新北初四恢復垃圾收運 清運量估較平常增1倍

    2026/02/19 14:59 記者黃政嘉／新北報導
    新北市初四起恢復收運垃圾與資源回收物。（圖由新北市環保局提供）

    新北市初四起恢復收運垃圾與資源回收物。（圖由新北市環保局提供）

    正值農曆春節連假，新北市大年初一到初三停止循線垃圾收運期間，仍開放70處定點收運點供民眾排出垃圾，清潔隊於明天初四起恢復正常收運。新北市環保局提醒，初四因垃圾及資源回收量相對較多，垃圾車及資收車可能無法準點抵達各清運點，將以播放垃圾車響鈴音樂通知市民，民眾也可到「新北樂圾車」官網查詢垃圾車即時動態。

    環保局表示，歷年春節後的垃圾量都會比平常日多1倍以上，提醒民眾交付垃圾時，除依規定做好分類外，勿將廚餘或資源回收物混入專用垃圾袋丟入垃圾車，危險物品務必先行妥善處理，以免車斗內的密閉空間，因機器擠壓、摩擦產生火花引發爆炸事件，造成公共安全意外，如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再交付資源回收車；行動電源應單獨交付資源回收車，請勿混入一般垃圾；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

    環保局提醒，初四由於垃圾及資收量都比較多，垃圾車及資收車可能無法準點抵達各清運點，將以播放垃圾車響鈴音樂通知市民，民眾另可至新北樂圾車網站查詢垃圾車即時動態，或電洽環保局所屬各區清潔隊詢問。

