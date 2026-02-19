春節垃圾放家裡？彰化市民好幸福 「2方法」輕鬆丟垃圾

彰化市清潔隊在春節期間開放隊部提供倒垃圾，門口就掛有時間表。（記者劉曉欣攝）

今天是大年初三，許多民眾都在煩惱家中堆了好幾包垃圾，彰化市民超級幸福，雖然清潔隊大年初五才恢復沿線收運垃圾，但彰化市的晨間5處定點收運垃圾為全年無休，清潔隊部在春節期間也開放倒垃圾！

彰化市清潔隊以往被視為「隱藏版」倒垃圾地點，因為，開放時間比較長，而晨間定點收運分布在全市5處，包括彰安國中前、仁愛東街的清潔隊部、中興路南郭國小對面、一德南路台鳳社區入口、三民路兒童公園等5處，時間為每早6點半到8點半。但春節期間沒有上班與上課，許多人都會睡到比較晚，連帶也就爬不起來去倒垃圾。

而彰化市清潔隊今年春節期間的開放時間，初一到初四都是早上8點半到下午3點，每天開放足足有7.5個小時，所以，許多人寧可睡晚一點，再專程拿到清潔隊部倒垃圾就好，除了收一般垃圾以外，還有收生熟廚餘與資源回收垃圾。

彰化市清潔隊提醒，清潔隊部開放給民眾倒垃圾，但仍然必須做好資源回收，而且只收家庭垃圾，不收工廠垃圾，如果沒有分類的話，將會調閱監視器，以垃圾追人，來開單告罰。

彰化市將於大年初五恢復沿路收運垃圾服務。（彰化市清潔隊提供）

