Threads創號編號145超低調！曾博恩被「戰鬥陀螺」釣出首次回文

曾博恩列出詳細裝備清單，除了一堆專業玩家才懂的術語之外，細節還精準到使用「克數」。（取自曾博恩Threads留言）

知名喜劇演員曾博恩近日在Threads上一則回文引發討論。他在一篇玩「戰鬥陀螺」打輸親戚小孩的網友求救文下方，詳細進行了教學。更驚人的是，在他留言後，網友才發現他的Threads編號為145，表示他是全球第145個註冊Threads帳號的人，而這篇教學回文，就是他第一次在Threads上與人互動。

一名網友近日在Threads上發文，表示玩戰鬥陀螺被親戚小孩嗆「技術很爛」，希望網友推薦他三顆最強、「可以把小朋友打哭的那種陀螺」，還表示自己預算無上限，馬上直奔百貨公司買。

沒想到，曾博恩竟現身留言表示「大家對小朋友太客氣了吧！」接著列出詳細裝備清單，除了一堆專業玩家才懂的術語之外，細節還精準到使用「克數」。

曾博恩回文一出，引發大量網友朝聖，紛紛表示：「這是博恩第一次在Threads留言」、「超早就辦帳號 但堅持不用threads的人竟然留言了」、「看來是狠了心要讓小朋友見見大人的口袋有多深」、「不愧是《宅知道》的陀螺大賽冠軍」、「博恩第一次留言竟然是為了戰鬥陀螺」。曾博恩的留言目前已經有超過87萬次瀏覽。

