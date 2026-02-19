為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大年初三好天氣 麗寶樂園湧人潮

    2026/02/19 14:37 記者歐素美／台中報導
    麗寶樂園春節期間舉辦玩探索世界再送美樂地親子農場體驗！小朋友開心和動物互動。（圖由麗寶提供）

    麗寶樂園春節期間舉辦玩探索世界再送美樂地親子農場體驗！小朋友開心和動物互動。（圖由麗寶提供）

    大年初三，中部地區天氣晴朗，許多遊客一早就到麗寶樂園排隊準備入園，麗寶樂園春節期間舉辦玩探索世界、再送美樂地親子農場體驗！來自台北的陳小姐表示，小朋友很喜歡和動物互動，一票可以滿足看動物的心願，還能暢玩遊樂設施，全家大小都開心！

    樂園全新登場的「糖果嘉年華」主題遊行，舞者造型繽紛又可愛，有馬卡龍、棒棒糖、巧克力，色彩鮮豔，十分吸睛；主題花車更是載滿各式糖果裝飾，彷彿把童話故事裡的甜點王國直接搬進園區。

    全新戲劇表演「糖果王的幸福之旅」也在春節期間登場，結合歌舞劇與雜耍演出，故事溫馨又歡樂，讓觀眾跟著糖果王一起展開甜蜜旅程。現場笑聲與掌聲此起彼落，許多家長表示，這樣的表演不只小朋友看得開心，大人也覺得很有年味，很適合全家一起欣賞。

    此外，麗寶Outlet Mall的「新春戳戳樂」也吸引大排長龍的隊伍，消費者只要花100元就有機會，將價值萬元的OGAWA減壓沙發帶回家，還有財神爺發發財糖果，讓大朋友小朋友馬年旺旺好運來，現場和財神爺擲骰子比大小遊戲，年節沾喜氣現場氣氛熱鬧有趣。

    麗寶樂園全新登場的「糖果嘉年華」主題遊行，舞者造型繽紛又可愛。（圖由麗寶提供）

    麗寶樂園全新登場的「糖果嘉年華」主題遊行，舞者造型繽紛又可愛。（圖由麗寶提供）

