今西部日夜溫差恐逾10度！ 氣象粉專：週末宜安排戶外活動

中央氣象署預報，今天（19日）氣溫回升，新竹以南日夜溫差大；台灣各地及離島大多為多雲到晴。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天冷氣團減弱，氣溫逐日回升；明天（20日，初四）迎風面水氣稍增；週末陽光露臉，適合安排戶外活動。

天氣風險分析師黃國致今天在臉書貼文中表示，今天大陸冷氣團逐漸減弱，一路到下週一（23日）台灣各地天氣轉好、氣溫回升，北台灣高溫可達26至29度，中南部地區更將感受到暖意，高溫有機會來到28至30度，體感上暖如夏天。然而受輻射冷卻影響，各地夜晚清晨仍有14至18度低溫發生，西半部日夜溫差可達10度左右。

黃國致說，今天天氣除東部地區雲量稍多局部有短暫雨外，其他地區大多為多雲到晴的好天氣。另明天水氣稍增多，大台北、基隆北海岸及東部地區轉為多雲時陰局部短暫雨的天氣，其餘地區則維持多雲到晴。除此之外，到下週一以前西部地區天氣大致維持晴朗穩定，可多安排戶外活動。

黃國致分析，下週二（24日）起，天氣將出現明顯轉變。台灣周邊水氣明顯增多、東北季風有增強趨勢，桃園以北、東部及恆春半島逐漸轉為陰雨天氣，氣溫下降明顯，高溫下跌至18至20度左右，感受濕涼；中南部受影響程度較輕，大致維持多雲天氣，越往南陽光露臉機會越高，高溫仍維持在25至29度左右，日夜溫差仍大。

黃國致補充，近期中南部地區日夜溫差大，長輩及幼童多留意。另20至22日夜晚清晨西部地區及21至22日金門馬祖易有局部低雲或霧發生影響能見度，交通往返請務必留意行車安全及航班資訊。

