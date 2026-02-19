春節遊太魯閣 電輔車免費騎、初三到初五音樂會連發

太魯閣國家公園春節期間舉辦音樂會及部落市集。（記者花孟璟攝）

前年0403地震經過一年多，太魯閣國家公園各步道逐步恢復開放，太魯閣台地遊客中心前今起連續舉辦3天部落音樂市集，吸引遊客感受春天氣氛。太管處指出，逛完市集就到步道消耗卡路里「爬半小時就能俯瞰山海」，還有電輔車免費騎乘，暢遊太魯閣口、富世、崇德和新城等部落社區！

大年初三睡到飽，不妨到太魯閣國家公園聽音樂會，今天初三開始到初五，連續3天的上午11點到下午3點半舉行太魯閣部落音樂會活動，邀請在地的原民歌手、樂舞團體演出，也特別安排太魯閣族傳統工藝、文創和小農攤位，吸引遊客聽音樂會！

逛完市集吃過部落小吃，不妨挑戰一下腳力，消耗一下過年吃大餐、零食累積的卡路里，從太魯閣臺地步道向上延伸可以走一小段得卡倫步道，循著山徑直上約半個小時，就可以登高俯瞰立霧溪下游的山海美景。

太管處指出，春節至22日期間特別舉行「步步高升、瑞馬迎春」活動，每日有6梯次解說得卡倫步道沿線景觀及生態可預約。

得卡倫步道再往上就是大禮、大同步道，新年年假的最後不妨訂大禮、大同部落的民宿，到山上部落住一晚，爬上立霧山瞭望台看太平洋日出。

太管處表示，目前開放的步道及遊憩區，包括太魯閣臺地、得卡倫步道、大禮大同步道、清水斷崖崇德遊憩點、綠水步道局部、天祥遊憩區、塔比多步道以及合歡山區，峽谷段的景點目前暫時未開放，建議「車內欣賞、快速通過」，不要長時間停留，更勿擅闖未開放的砂卡礑步道、白楊步道等景點，以策安全。

此外，太魯閣國家公園今年提供全新的電輔車免費騎，騎乘時段為上午9點到下午2點，太魯閣台地的大客車停車場現場借車後，可以到太魯閣口的牌樓、富世、崇德及新城老街、新城海堤看山看海，但不能進入中橫公路，免費騎乘活動持續到228連假。

太魯閣國家公園今年提供電輔車免費騎活動，持續到2月28日都是免費租借，可暢遊新城、崇德及富世部落。（太管處提供）

騎乘太魯閣國家公園免費電輔車，暢遊新城神社改建的新城天主堂，保留神社的鳥居、狛犬等文物。（記者花孟璟攝）

新城老街。（記者花孟璟攝）

目前綠水步道局部開放。（太管處提供）

春遊太魯閣徒步走上得卡倫步道至大禮大同步道，流籠頭可俯瞰立霧溪景色。（記者花孟璟攝）

大年初三到初五連續3天舉辦太魯閣部落音樂會。（太管處提供）

