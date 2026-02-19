總統1元發財金比在地10元版更夯 池上鄉親喊「前進總統府要發財金」

活動還沒開始就吸引大批民眾排隊索取。（池上公所提供）

台東縣池上鄉長林建宏近日在鄉內3間大廟發放「發財金」卻提前發完，改發總統府版的1元發財金，卻比貼上10元硬幣的「池上版發財金」更搶手，有人還想「拿10元（池上版）換1元（總統版）」，沒拿到的民眾大喊「前進總統府，要總統給個交代（發財金）」，呼籲府方「多關心台東」。

林建宏準備了5千分池上版發財金，與當地農會總幹事游玉櫻等人在保安宮、福德宮、玉清宮這3間鄉內大廟發放，由於民眾早就有耳聞，早上7時許發放，6時許就有不少長輩在大廟蹓躂，等領發財金。

鄉公所安排了當地阿美族部落、當地醒獅團在大廟前表演，「發財金」也讓民眾領完、高興地帶回家，同時也象徵著一年初始就帶來財運。

只是財運強弱有所不同，發財金上的硬幣面額不是重點。由於發放到玉清宮時，池上版發財金全數發完，林建宏只好回車上翻出自己的壓箱寶，也就是總統府版發財金，只是林身為台東唯一綠營鄉鎮長，林建宏頂多也只「拗」到200份，消息一傳開，人潮去而復返。工作人員說，真是被人潮「殺個措手不及，本來以為活動要結束了」。

由於只有200份，不少民眾手中還抓著10元池上版發財金，扭頭又回來索要總統版1元發財金，還有人和公所職員協調「拿10元換1元，公所又不虧」，200份總統版發財金轉眼發完，最後是民眾大喊，歷來中央政府都忽視台東民眾，既然連這種小東西都無法滿足，「那我們前進總統府自己索要」。群眾都可以「讀懂」這只是玩笑話，因此大笑地紛說「自己去」、「順便幫我要一份」。

林建宏則苦笑道，這是非預期狀況，看到民眾很踴躍也是值得高興。至於1元比10元更搶手，林建宏說，畢竟池上鄉只是鄉鎮，總統版更搶手也是自然，但自己壓箱寶全送完，沒辦法再以個人名義發送、做人情，這點比較麻煩。

池上鄉長林建宏（左前一）近日在鄉內大廟發放發財金。（池上公所提供）

池上鄉版發財金，貼上10元硬幣。（池上公所提供）

