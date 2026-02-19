九蛙全露還沒完！日月潭水位再下探 2/20封碼頭引橋

日月潭受降雨減少影響，知名景點九蛙疊像早已全都露。（日管處提供）

日月潭春節鮮少降雨，繼日前九蛙疊像全都露後，目前水位下探至743.3公尺，預計2月20日將摜破743公尺，由於低水位已造成搭船引橋過陡，日月潭風景區管理處明起將封閉4大碼頭中的玄光、伊達邵碼頭右側引橋，僅保留左側引橋供遊客上下船，並呼籲行經引橋務必小心，以維護遊憩安全。

日管處表示，近期受降雨偏少影響，潭邊不僅可見落露土坡，朝霧碼頭岸邊階梯更全見底，管理日月潭水庫的台電公司為配合水利署調度用水，預計20日潭區水位將降至743公尺以下，屆時將導致碼頭引橋變得更陡。

為確保上下船安全，明天將把潭區玄光、朝霧、伊達邵等3座碼頭吃水較淺的浮排拖離，並銜接至吃水較深的浮排，避免乘船浮排擱淺，屆時玄光、伊達邵碼頭也會同步封閉右側引橋，僅開放左側引橋通行，至於水社碼頭則因整體吃水較深，暫不受低水位影響。

日管處也提醒，潭區適逢枯水期，碼頭引橋變得陡峭，遊客搭船行走時務必緊握扶手、留意腳步安全，並遵循現場保全人員引導，以免發生危險。

日月潭水位持續下探，潭區朝霧碼頭岸邊階梯已全見底。（日管處提供）

日月潭進入枯水期，岸邊可見落露土坡，潭區玄光碼頭右側引橋因過於陡峭將進行封閉。（日管處提供）

