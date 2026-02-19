春節停收垃圾3天 桃園市明上午9點起提早收運

桃園市大年初四將提早收運垃圾與資源回收物品。（資料照，桃園市政府提供）

桃園市17日大年初一到19日大年初三暫停收運垃圾與資源回收物品，明天（20日）大年初四提早於上午9點起收運，後天大年初五起恢復原時段正常收運，桃園市政府環保局提醒，春節連假後的垃圾量較多，民眾應提早整理並做好垃圾分類、資源回收。

因應春節連假，環保局規劃16日除夕提早收運垃圾與資源回收物品，之後連續3天暫停收運，許多民眾住家已累積了一袋袋垃圾，環保局表示，20日起恢復收運垃圾與資源回收物品，20日當天將於上午9點起提早收運，但夜間停收；至於21日桃園各區正常收運、復興區加班收運，22日則比照平時的週日停止收運垃圾與資源回收物品。

環保局表示，估計春節連假後，民眾家中的垃圾量將會大幅增加，也會有部分危險物品，建議民眾應提早整理並做好垃圾分類、資源回收，例如高壓容器包括瓦斯罐、防曬噴霧等，務必洩壓後再交由無壓縮斗的資源回收車收運；民眾可下載「桃園垃圾車APP」，掌握垃圾車到站時間，倒垃圾時將會更方便。

