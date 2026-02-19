為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節停收垃圾3天 桃園市明上午9點起提早收運

    2026/02/19 13:26 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市大年初四將提早收運垃圾與資源回收物品。（資料照，桃園市政府提供）

    桃園市大年初四將提早收運垃圾與資源回收物品。（資料照，桃園市政府提供）

    桃園市17日大年初一到19日大年初三暫停收運垃圾與資源回收物品，明天（20日）大年初四提早於上午9點起收運，後天大年初五起恢復原時段正常收運，桃園市政府環保局提醒，春節連假後的垃圾量較多，民眾應提早整理並做好垃圾分類、資源回收。

    因應春節連假，環保局規劃16日除夕提早收運垃圾與資源回收物品，之後連續3天暫停收運，許多民眾住家已累積了一袋袋垃圾，環保局表示，20日起恢復收運垃圾與資源回收物品，20日當天將於上午9點起提早收運，但夜間停收；至於21日桃園各區正常收運、復興區加班收運，22日則比照平時的週日停止收運垃圾與資源回收物品。

    環保局表示，估計春節連假後，民眾家中的垃圾量將會大幅增加，也會有部分危險物品，建議民眾應提早整理並做好垃圾分類、資源回收，例如高壓容器包括瓦斯罐、防曬噴霧等，務必洩壓後再交由無壓縮斗的資源回收車收運；民眾可下載「桃園垃圾車APP」，掌握垃圾車到站時間，倒垃圾時將會更方便。

    桃園市大年初四將提早收運垃圾與資源回收物品。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市大年初四將提早收運垃圾與資源回收物品。（圖由桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播