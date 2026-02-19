初三國道下午17路段恐壅塞 建議國5南向下午5點後出發

初三上午9時15分，國道1號北向218.5公里處發生2輛小客車追撞，15分鐘後排除狀況，但仍造成後方車流回堵4公里。（高公局提供）

大年初三國道因走春潮交通壅塞，交通部高速公路局統計，到今（19）日上午11點的國道全線交通量已41.7百萬車公里，預估今日交通量為135百萬車公里；下午重點壅塞路段包含國1楊梅-新竹、國5宜蘭-坪林、國10東向鼎金系統-燕巢系統等共17路段，並呼籲民眾上路前務必檢查車況、養足精神，勿倚賴輔助駕駛系統。

高公局指出，今日到11點止，國道全線交通量為41.7百萬車公里，預估今日交通量為135百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。部分路段發生車禍追撞，如國1北向218.5公里處發生2輛小客車追撞、國3北向144.8公里處發生4車追撞、國3南向61.2公里處有3車追撞，皆已排除。

請繼續往下閱讀...

預估今日下午重點壅塞路段，以交通方向區分，南向有國1楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3土城－關西；國5南港系統－頭城；北向有國1西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統；國3竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5宜蘭－坪林；東西向有國4西向潭子系統－豐勢；國6西向東草屯－霧峰系統；國10東向鼎金系統－燕巢系統、西向仁武－左營端。

高公局建議，國5南向下午5點後出發，西部國道及國5北向則可利用高乘載時段出發，節省寶貴時間；另建議用路人使用高速公路1968網站及App，行駛途中也可收聽警廣掌握即時路況資訊，以避開國道壅塞路段及時段。

初三上午10點16分在國3北向144.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，10點36分排除，造成後方車流回堵4公里。（高公局提供）

初三上午11點23分在國3南向61.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11點27分排除，造成後方車流回堵4公里。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法