    生活

    台鐵推「平溪、深澳雙支線一日週遊券」 帶你走春遊山海美景

    2026/02/19 12:54 記者盧賢秀／新北報導
    台鐵平溪線復駛，民眾在十分車站許下願望，看著天燈冉冉上，令民眾快樂。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵平溪線去年因連日強降雨造成部分路段邊坡滑動、路基流失，經搶修待農曆年前恢復通車。春節連假台鐵建議民眾「平溪、深澳雙支線一日週遊券」，1票暢遊平溪線及深澳線，走訪山海美景。

    農曆春節車假9天，今天遊客陸續出籠，平溪線在1月31日復駛，有不少民眾搭火車來趟懷舊之旅。台鐵指出，平溪線有「北台灣最美支線」之稱，從瑞芳站出發，列車沿基隆河谷前行，串聯猴硐、三貂嶺、十分、平溪、菁桐等特色車站，每1站都獨特的人文風景與歷史記憶。

    其中貓村猴硐，可以感受煤礦文化與貓村魅力；三貂嶺山林步道間瀑布潺潺，許多民眾來踏青；十分老街放天燈，更是民眾最幸福的事。2月27日平溪天燈節首場在平溪國中登場，將迎來賞燈祈福人潮。台鐵表示，已規劃疏運措施，視旅運需求機動調整班次、加強車站引導及人流管制，並全力協助活動期間交通疏運。

    台鐵也建議旅客春節走春期間善用「平溪、深澳雙支線一日週遊券」，1票暢遊平溪線及深澳線，串聯山城與海岸風光。搭乘深澳線至八斗子站，可體驗「八斗子鐵道自行車」，騎行於濱海鐵道間，欣賞山海交織景致。

    台鐵也提醒，春節及天燈節期間人潮眾多，建議旅客提前規劃行程並預先購票。2026平溪天燈節活動及八斗子鐵道自行車相關資訊，請至新北市政府官方網站查詢。

    八斗子鐵道自行車依山傍海，是近年很夯的景點。（圖由台鐵公司提供）

