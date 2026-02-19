卓榮泰視察高雄UCC 春節醫院急診降載見效

行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務，並向辛勞的醫護人員致意。（記者黃佳琳攝）

今年春節共有9天連假，往年春節期間，醫院急診室大排長龍，衛福部去年在全國設置13處假日輕急症中心（Urgent Care Center，簡稱UCC），並鼓勵醫院開床及診所開診分流就醫，提升醫療韌性。行政院長卓榮泰今前高雄唯一一間UCC醫院視察，強調，目前整體醫療量能均在掌握之中，未來將檢討成效，視需求擴大辦理。

衛福部長石崇良指出，今年春節連假至今的民眾就診數據，初一全國急診就醫量約3萬人次，較去年同期約4萬人次下降，顯示分流措施發揮效果；類流感就診比例也較往年減少約3至4成，顯示疫苗接種與公費流感用藥政策已產生成效。

卓榮泰今前往文雄醫院視察UCC業務時，向辛勞的醫護人員致上小紅包，並感謝他們不辭辛勞，放棄與家人團圓的機會奉獻給病人；卓榮泰說，中央已編列約16億元經費支應春節醫療整備，補助醫院、診所及藥局投入服務，並規劃將加成與獎勵經費中至少8成回饋第一線醫護人員。

卓榮泰認為，過年期間，我們都四處到宮廟去祈求平安，但醫院才是真正保障健康，政府將持續提升整體醫療韌性與醫護待遇，落實賴總統「健康台灣」政策目標，透過完善分級醫療與資源配置，讓醫療資源留給最需要的重症患者，確保民眾在春節與平日都能獲得即時且適切的醫療照護。

行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務並慰問病患家屬。（記者黃佳琳攝）

