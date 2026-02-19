為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    卓榮泰視察高雄UCC 春節醫院急診降載見效

    2026/02/19 12:42 記者黃佳琳／高雄報導
    行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務，並向辛勞的醫護人員致意。（記者黃佳琳攝）

    行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務，並向辛勞的醫護人員致意。（記者黃佳琳攝）

    今年春節共有9天連假，往年春節期間，醫院急診室大排長龍，衛福部去年在全國設置13處假日輕急症中心（Urgent Care Center，簡稱UCC），並鼓勵醫院開床及診所開診分流就醫，提升醫療韌性。行政院長卓榮泰今前高雄唯一一間UCC醫院視察，強調，目前整體醫療量能均在掌握之中，未來將檢討成效，視需求擴大辦理。

    衛福部長石崇良指出，今年春節連假至今的民眾就診數據，初一全國急診就醫量約3萬人次，較去年同期約4萬人次下降，顯示分流措施發揮效果；類流感就診比例也較往年減少約3至4成，顯示疫苗接種與公費流感用藥政策已產生成效。

    卓榮泰今前往文雄醫院視察UCC業務時，向辛勞的醫護人員致上小紅包，並感謝他們不辭辛勞，放棄與家人團圓的機會奉獻給病人；卓榮泰說，中央已編列約16億元經費支應春節醫療整備，補助醫院、診所及藥局投入服務，並規劃將加成與獎勵經費中至少8成回饋第一線醫護人員。

    卓榮泰認為，過年期間，我們都四處到宮廟去祈求平安，但醫院才是真正保障健康，政府將持續提升整體醫療韌性與醫護待遇，落實賴總統「健康台灣」政策目標，透過完善分級醫療與資源配置，讓醫療資源留給最需要的重症患者，確保民眾在春節與平日都能獲得即時且適切的醫療照護。

    行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務並慰問病患家屬。（記者黃佳琳攝）

    行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務並慰問病患家屬。（記者黃佳琳攝）

    行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務，並向辛勞的醫護人員致意。（記者黃佳琳攝）

    行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務，並向辛勞的醫護人員致意。（記者黃佳琳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播