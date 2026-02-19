為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    春節爆竹聲響擾安寧 竹市只限幾個節日可放

    2026/02/19 12:36 記者洪美秀／新竹報導
    春節鞭炮聲不斷擾安寧，新竹市消防局提醒只限幾個節日可放，但新竹漁港等景點區是全日禁放，且列為重點巡邏稽查地點。（記者洪美秀攝）

    春節鞭炮聲不斷擾安寧，新竹市消防局提醒只限幾個節日可放，但新竹漁港等景點區是全日禁放，且列為重點巡邏稽查地點。（記者洪美秀攝）

    農曆春節期間，許多民眾都會燃放鞭炮歡慶佳節，甚至湧入新竹漁港施放爆竹煙火，新竹市消防局提醒，在新竹漁港等10種特定場所及區域內，都是禁止施放爆竹煙火，違規者將依照場所類別，分別處以3萬元以上、15萬元以下，或6萬元以上30萬元以下罰鍰。另除農曆小年夜、除夕、天公聖誕及元宵節，因應民俗敬神、可祈福施放，開放延長施放排炮、連珠炮等一般爆竹煙火到翌日凌晨1時，其餘時間每日6時前、22時後均不得施放爆竹煙火。

    消防局表示，市府已公告竹市32處高人口密集社區（戶數達500戶以上）及43處古蹟暨其周邊道路，劃設為全日管制施放爆竹煙火區域，而新竹漁港是重點巡邏場域，消防局會不定期與警方聯合巡邏勤務，勸導民眾勿違法施放爆竹煙火，若執意違法將依法舉發。

    消防局提醒，春節期間施放爆竹煙火應遵守「1不2要」原則，「1不」不要在法令限制場所區域內施放爆竹煙火，「2要」要在合法的時段內施放，要選擇經檢驗合格張貼認可標示的煙火商品，保障自身安全，歡慶年節。另據竹市爆竹煙火施放管制自治條例，除農曆小年夜、除夕、天公聖誕及元宵節，因應民俗敬神、祈福施放，開放延長施放排炮、連珠炮等一般爆竹煙火到翌日凌晨1時，其餘時間每日6時前、22時後均不得施放爆竹煙火。同時已翻譯成英文、印尼、越南等國語言，同步宣導外籍移工遵守規定。

