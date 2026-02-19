大年初三南台灣好天氣、出遊人潮大增 屏鵝公路燈號長綠紓解車潮

屏鵝公路春節期間車流量大，警方籲請駕駛人遵守路口員警交管措施。（屏東交通隊提供）

今天大年初三，南台灣天氣晴朗，屏東各景點吸引大批走春人潮，省道台1線及台17線南下恆春半島及前往台東的車潮明顯增加，部份路段走走停停，屏東警方啟動交通號誌長綠措施紓解車潮，綠燈時間長達360秒，警方籲請駕駛多點耐心，遵守沿線路口員警交管措施。

屏東縣警局交通隊指出，截至上午11時止，台1線加台17線的車流監測顯示，南下車流約每小時3277輛（pcu）、北上約每小時2722輛（pcu）；目前車多、車速較緩路段為台1線南下434–436K及437–443K，請駕駛人注意交通資訊，避開塞車時段及路段。

警方表示，從今天上午7時34分開放台1線南州到楓港路段全線號誌360秒長綠週期，省道台17線林邊交流道進入林邊市區車多速緩，已調整交流道至東林路號誌為180秒長綠週期，請駕駛人耐心行駛。

警方表示，連日來南台灣天氣晴朗，吸引許多民眾南下走春，屏東市、內埔鄉、潮州鎮等知名春節市集及恆春半島各景點都湧進大量人潮，請駕駛人留意停車資訊，停妥車輛避免阻礙交通，警方加強取締違停及拖吊。

