春節資金需求高、房屋抵押投資風險多 竹市推地政防詐三寶

春節資金需求高房屋抵押投資風險多，新竹市府地政處與警方合作推地政防詐三寶，提醒民眾注意。（圖由新竹市府提供）

農曆年前後是民眾資金需求旺季，詐騙集團常趁機假冒金融機構或財經專家，打著「新春特別優惠」、「保證獲利」等話術誘騙投資，甚至引導民眾以不動產抵押借款，增加風險。新竹市府地政處提醒民眾審慎查證投資資訊，勿信不實承諾，並善用地政防詐三寶，避免落入地政詐團陷阱。

地政處表示，所謂「地政防詐三寶」包括地籍異動即時通、住址隱匿及指定送達處所3項措施，民眾完成申辦後，可有效防範不動產遭冒名移轉、降低個資外洩風險，確保即時收到登記機關相關公文書，強化財產安全保障。民眾可到地政事務所臨櫃辦理，也可透過內政部數位櫃檯線上申請，申辦手續簡便，可多一層保障。

另常見詐團利用高投報率要民眾抵押房屋借貸，為避免詐騙集團趁機介入，地政單位也與轄區派出所合作，強化地政事務所周邊巡邏勤務並提高巡邏頻率，提升見警率，防堵詐騙份子或不法掮客誘騙民眾辦理抵押貸款。並籲民眾辦理不動產移轉或抵押借款前，應審慎評估並與家人充分討論。地政事務所目前除針對高風險案件加強關懷提問，也與警方保持橫向聯繫，遇有疑似詐騙情形會介入關懷，籲民眾可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，勿因一時疏忽造成無法挽回的損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

