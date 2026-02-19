連假尾聲迎好天氣！氣溫一路回升到週日 日夜溫差恐破10度

未來1週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

農曆春節連假已經過半，中央氣象署指出，今日大陸冷氣團開始減弱，白天氣溫在週日前將持續回升，有機會重回28度左右較舒適的天氣，但夜間清晨感受仍較涼冷，日夜溫差可以達到10度或以上，提醒民眾注意保暖，北部、東半部的迎風面地區則需注意零星降雨。

中央氣象署預報員林定宜說明，今日清晨金馬地區、新竹近山區平地仍有10度以下低溫出現，但白天隨著大陸冷氣團減弱，週日（22日）前各地氣溫將逐日回升，但夜間清晨氣溫仍較低，各地日夜溫差也將持續擴大。

林定宜指出，今日白天氣溫回升幅度上不明顯，北部地區約20度出頭，中南部白天雖可達到26度左右，週日各地白天則可重回26度以上，其中北部、中南部地區有機會達到28度左右。

不過，林定宜提醒，今日新竹以南、東部、宜蘭地區的日夜溫差達到10度以上，明日中南部地區日夜溫差也將達到10度左右，週六各地的日夜溫差都可以達到10度或以上，早出晚歸的民眾務必注意添加衣物。

降雨方面，林定宜表示，今日仍受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區雲量偏多，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他山區也有零星短暫雨，晚間則因為高壓出海，台灣周邊風向逐漸轉為偏東風。

明日因水氣增多，北北基、東半部地區有零星短暫雨，中部以北山區也有降雨出現，週六（21日）至下週二（24日）白天水氣減少，但迎風面地區仍有零星短暫雨。

林定宜說，下週二晚間將有另一波鋒面抵達並通過台灣，下週三（25日）則受到東北季風與涼冷空氣影響，北部、東半部地區有零星短暫雨出現，且北部、東北部、東部氣溫再度下降。

定量降水趨勢圖。（圖由中央氣象署提供）

鄉鎮日夜溫差示意圖。（圖由中央氣象署提供）

