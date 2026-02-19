都是為了他……鹿港105歲人瑞嬤 連3年到天后宮領福袋

總統賴清德親手送上福袋給105歲人瑞阿嬤陳林李。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮105歲人瑞阿嬤陳林李，連續3年在春節期間都到鹿港天后宮，就是為了拿到總統賴清德的福袋。今天（19日）大年初三，人瑞準備了「清心淑世，德風佑台」對聯，賴清德特地停下腳步收下祝福，把福袋親手交到人瑞手上，讓阿嬤開心極了。

陳林李的孫子陳幼欣表示，阿嬤是賴清德總統的粉絲，只要賴清德到鹿港天后宮發放福袋，阿嬤都會專程來等候，今年阿嬤坐輪椅，被安排在入廟第一排的迎接行列，他幫阿嬤拿著「清心淑世，德風佑台」對聯，這是以總統賴清德的名字所做的對聯。

賴清德今天上午將近9點抵達鹿港天后宮，在參拜媽祖後致詞，賴清德指出，台灣與美國簽訂自由貿易協定，讓台灣與日本、韓國公平競爭，對彰化縣來說，工業、商業或是科技產業，都有更好發展的條件，也不會放棄農業的利益，對彰化縣來說，進口的稻米、雞肉關稅未降，也保住了農業。

賴清德也稱讚縣長王惠美8年努力，雖然不同黨派，在他在行政院長任內，當時王惠美身為立委，質詢都是站在彰化的立場。而立委陳素月也是縣長候選人，也同樣在立院表現優秀，在關稅談判過程提供寶貴的意見，強調農民生活辛苦，行政院已經過通過將老農津貼調高為1萬元，國民年金也將提高5000元。

鹿港天后宮主委張偉東表示，台美對等貿易協定剛完成簽訂，感謝政府爭取到台灣產品銷美對等關稅降至15％且不疊加，讓台灣更具競爭力。

總統賴清德大年初三到鹿港天后宮參拜。（記者劉曉欣攝）

