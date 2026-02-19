為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新春好預「罩」！內衣闆娘挺遊學太子爺 贈大紅「內在美」抽獎

    2026/02/19 10:31 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山克明宮春節迎來遊學太子爺駐駕過年，就有女企業家贊助特製「馬罩成功」開運內衣，主祀太子爺的民俗專家廖大乙（中），將在元宵節抽獎送給拜拜走春民眾。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山克明宮春節迎來遊學太子爺駐駕過年，就有女企業家贊助特製「馬罩成功」開運內衣，主祀太子爺的民俗專家廖大乙（中），將在元宵節抽獎送給拜拜走春民眾。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山克明宮春節迎來遊學太子爺駐駕過年，就有太子爺的信眾、設計女性內衣的女企業家劉瓊穗，贊助特製的大紅內衣要送給信眾，主祀太子爺的民俗專家廖大乙表示，民眾新春喜歡穿大紅內衣褲帶來好預兆，因此春節到克明宮打卡，就會抽獎送出限量開運內衣，祝福大家新年馬「罩」成功。

    廖大乙指出，遊學太子爺開運內衣，曾在12年前舉辦過「擲筊送內衣」活動，當時就造成轟動，12年過後再逢馬年，就有女企業家信眾再度贊助特製大紅「內在美」，要送給前來走春拜拜的民眾。

    廖說，民眾平時拜拜除了祈福，也會求取護身符、香火袋掛在身上貼身庇佑，此次「馬罩成功」開運內衣也是相同道理，讓女信眾穿在身上能有好運加持，也能扭轉傳統的重男輕女觀念。

    廖大乙表示，春節期間遊學太子爺駐駕竹山克明宮，民眾只要到廟拍照打卡，屆時元宵節就會抽出限量開運內衣，女信眾抽中可穿在身上，男信眾則可送給另一半或是放在財位，都能在新年招財迎好運。

    南投竹山克明宮春節迎來遊學太子爺駐駕過年，設計女性內衣的女企業家劉瓊穗（左），贊助特製「馬罩成功」開運內衣要送給信眾。右為克明宮主委楊非武。（圖由廖大乙提供）

    南投竹山克明宮春節迎來遊學太子爺駐駕過年，設計女性內衣的女企業家劉瓊穗（左），贊助特製「馬罩成功」開運內衣要送給信眾。右為克明宮主委楊非武。（圖由廖大乙提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播