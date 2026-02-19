新春好預「罩」！內衣闆娘挺遊學太子爺 贈大紅「內在美」抽獎

南投竹山克明宮春節迎來遊學太子爺駐駕過年，就有女企業家贊助特製「馬罩成功」開運內衣，主祀太子爺的民俗專家廖大乙（中），將在元宵節抽獎送給拜拜走春民眾。（記者劉濱銓攝）

南投竹山克明宮春節迎來遊學太子爺駐駕過年，就有太子爺的信眾、設計女性內衣的女企業家劉瓊穗，贊助特製的大紅內衣要送給信眾，主祀太子爺的民俗專家廖大乙表示，民眾新春喜歡穿大紅內衣褲帶來好預兆，因此春節到克明宮打卡，就會抽獎送出限量開運內衣，祝福大家新年馬「罩」成功。

廖大乙指出，遊學太子爺開運內衣，曾在12年前舉辦過「擲筊送內衣」活動，當時就造成轟動，12年過後再逢馬年，就有女企業家信眾再度贊助特製大紅「內在美」，要送給前來走春拜拜的民眾。

廖說，民眾平時拜拜除了祈福，也會求取護身符、香火袋掛在身上貼身庇佑，此次「馬罩成功」開運內衣也是相同道理，讓女信眾穿在身上能有好運加持，也能扭轉傳統的重男輕女觀念。

廖大乙表示，春節期間遊學太子爺駐駕竹山克明宮，民眾只要到廟拍照打卡，屆時元宵節就會抽出限量開運內衣，女信眾抽中可穿在身上，男信眾則可送給另一半或是放在財位，都能在新年招財迎好運。

南投竹山克明宮春節迎來遊學太子爺駐駕過年，設計女性內衣的女企業家劉瓊穗（左），贊助特製「馬罩成功」開運內衣要送給信眾。右為克明宮主委楊非武。（圖由廖大乙提供）

