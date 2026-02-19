過年清阿嬤冰箱出土「肉粽已要讀國小」 百萬網友笑翻秒變考古現場

食藥署建議，冰箱應依食材類型分類存放，並遵守「先到期、先食用」或「先進先出」原則。示意圖，與本次新聞無關。（資料照）

過年大掃除意外掀起「阿嬤冰箱考古」熱潮。一名網友分享，清理阿嬤冰箱時發現冷凍庫裡的肉粽「已經要讀國小」，貼文在社群平台迅速突破百萬瀏覽，引發網友接力曬出各種「高齡食材」。食藥署則提醒，冰藏、冷凍並非永久保鮮，長期存放仍可能變質，民眾應落實分類管理與定期清理。

該名網友16日在Threads發文表示，過年清阿嬤的冰箱時，翻出存放多年的肉粽，笑稱「肉粽已經要讀國小了」，更進一步戲稱「阿嬤60年前的食物，吃一口閉上眼睛，也會回到小時候」。幽默說法引發熱烈討論。網友紛紛留言笑稱「原本以為自己是長孫，打開冰箱才發現不是」。

不少人也曬出自家「阿嬤的冰箱」珍藏，掀起另類比拚，包括「要小學四年級的貢丸」、「碩畢兩年已經出社會的洋蔥末」、「已經大學畢業在找工作了的藥膏」、「30歲跟26歲的醋」、「我不相信有人比我厲害，阿嬤家的肉桂賞味期限是1995年」、「20歲的百里香」、「從我有記憶起他就在那的不知名醬菜，我目前45歲」。

不過，衛福部食藥署提醒，冷凍並不代表可以無限期保存。即使在零下18°C環境下，食品中的酵素反應與脂肪氧化仍會緩慢進行，時間一長仍可能導致品質劣變。加上家庭冷凍庫溫度未必穩定，若頻繁開關、過度囤放或未妥善密封，都可能加速食品變質。

食藥署建議，冰箱應依食材類型分類存放，並遵守「先到期、先食用」或「先進先出」原則；同時定期檢查有效期限與清潔內部環境，以降低微生物孳生與交叉污染風險，避免食源性疾病發生，確保居家飲食安全。

