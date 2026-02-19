為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    過年清阿嬤冰箱出土「肉粽已要讀國小」 百萬網友笑翻秒變考古現場

    2026/02/19 09:35 即時新聞／綜合報導
    食藥署建議，冰箱應依食材類型分類存放，並遵守「先到期、先食用」或「先進先出」原則。示意圖，與本次新聞無關。（資料照）

    食藥署建議，冰箱應依食材類型分類存放，並遵守「先到期、先食用」或「先進先出」原則。示意圖，與本次新聞無關。（資料照）

    過年大掃除意外掀起「阿嬤冰箱考古」熱潮。一名網友分享，清理阿嬤冰箱時發現冷凍庫裡的肉粽「已經要讀國小」，貼文在社群平台迅速突破百萬瀏覽，引發網友接力曬出各種「高齡食材」。食藥署則提醒，冰藏、冷凍並非永久保鮮，長期存放仍可能變質，民眾應落實分類管理與定期清理。

    該名網友16日在Threads發文表示，過年清阿嬤的冰箱時，翻出存放多年的肉粽，笑稱「肉粽已經要讀國小了」，更進一步戲稱「阿嬤60年前的食物，吃一口閉上眼睛，也會回到小時候」。幽默說法引發熱烈討論。網友紛紛留言笑稱「原本以為自己是長孫，打開冰箱才發現不是」。

    不少人也曬出自家「阿嬤的冰箱」珍藏，掀起另類比拚，包括「要小學四年級的貢丸」、「碩畢兩年已經出社會的洋蔥末」、「已經大學畢業在找工作了的藥膏」、「30歲跟26歲的醋」、「我不相信有人比我厲害，阿嬤家的肉桂賞味期限是1995年」、「20歲的百里香」、「從我有記憶起他就在那的不知名醬菜，我目前45歲」。

    不過，衛福部食藥署提醒，冷凍並不代表可以無限期保存。即使在零下18°C環境下，食品中的酵素反應與脂肪氧化仍會緩慢進行，時間一長仍可能導致品質劣變。加上家庭冷凍庫溫度未必穩定，若頻繁開關、過度囤放或未妥善密封，都可能加速食品變質。

    食藥署建議，冰箱應依食材類型分類存放，並遵守「先到期、先食用」或「先進先出」原則；同時定期檢查有效期限與清潔內部環境，以降低微生物孳生與交叉污染風險，避免食源性疾病發生，確保居家飲食安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播