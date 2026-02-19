02/19 各報重點新聞一覽

總統賴清德參香致詞時，點名陳其邁（中）不可能輕鬆太久，未來要幫中央承擔。（總統府提供）

「未來不會輕鬆太久」 賴：陳其邁要幫中央承擔

大年初二，總統賴清德持續到各地參拜祈福，昨天上午參訪高雄時，面對年底即將卸任的高雄市長陳其邁，賴總統說，陳其邁不可能輕鬆太久，要有心理準備，麥克風以後會比較大隻，除了市政要交棒給立委賴瑞隆，未來還要幫中央承擔台灣的工作。

高市早苗2.0內閣 原班人馬再啟動 強化日美同盟安保 對台、對中政策受關注

日本特別國會十八日開議，首相指名選舉由自民黨總裁高市早苗獲指名，成為第一〇五任首相。在皇居完成親任式與閣僚認證儀式後，自民黨與日本維新會合組的「第二次高市內閣」，所有閣員均獲留任，施政重點包括推動負責任積極財政、以日美同盟為核心的安保強化，對台與對中政策也是關注焦點。

今天年初三 國道雙向車流最高峰 估平日1.5倍 國1、 國2、 國3高乘載管制

今天大年初三，國道雙向車流量將是連假期間最高峰！高公局預測，今天交通量將達平日年平均的一．五倍，於國道一號、三號、五號部份匝道祭出高乘載管制和匝道封閉措施。

川習提對台軍售違反對台六項保證？ 白宮官員：美對台政策沒變

對美國總統川普十六日在空軍一號上對媒體說，正和中國大陸國家主席習近平溝通美國對台軍售議題，白宮官員十七日答覆中央社提問時簡短表示，「我們的對台政策沒改變」。

毫無懸念高市續任首相 閣員全留任

兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗十八日在日本「特別國會」首相指名選舉中毫無懸念連任，成為第一○五任首相。當晚第二次高市內閣上路，去年十月上路的第一次高市內閣閣員全部留任。

日本自民黨總裁高市早苗（中）18日獲得眾議院354票指名，以史上最高票連任首相，高市2.0內閣正式上路。（美聯社）

大年初二一早，國道一號中部路段就湧現大量車潮，時速多落在20至40公里之間； 今天大年初三，國道雙向車流量將是連假期間最高峰。（記者陳冠備攝）

