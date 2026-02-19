為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    02/19 各報重點新聞一覽

    2026/02/19 08:48
    總統賴清德參香致詞時，點名陳其邁（中）不可能輕鬆太久，未來要幫中央承擔。（總統府提供）

    總統賴清德參香致詞時，點名陳其邁（中）不可能輕鬆太久，未來要幫中央承擔。（總統府提供）

    自由時報

    「未來不會輕鬆太久」 賴：陳其邁要幫中央承擔

    大年初二，總統賴清德持續到各地參拜祈福，昨天上午參訪高雄時，面對年底即將卸任的高雄市長陳其邁，賴總統說，陳其邁不可能輕鬆太久，要有心理準備，麥克風以後會比較大隻，除了市政要交棒給立委賴瑞隆，未來還要幫中央承擔台灣的工作。

    詳見「未來不會輕鬆太久」 賴：陳其邁要幫中央承擔

    高市早苗2.0內閣 原班人馬再啟動 強化日美同盟安保 對台、對中政策受關注

    日本特別國會十八日開議，首相指名選舉由自民黨總裁高市早苗獲指名，成為第一〇五任首相。在皇居完成親任式與閣僚認證儀式後，自民黨與日本維新會合組的「第二次高市內閣」，所有閣員均獲留任，施政重點包括推動負責任積極財政、以日美同盟為核心的安保強化，對台與對中政策也是關注焦點。

    詳見高市早苗2.0內閣 原班人馬再啟動 強化日美同盟安保 對台、對中政策受關注

    今天年初三 國道雙向車流最高峰 估平日1.5倍 國1、 國2、 國3高乘載管制

    今天大年初三，國道雙向車流量將是連假期間最高峰！高公局預測，今天交通量將達平日年平均的一．五倍，於國道一號、三號、五號部份匝道祭出高乘載管制和匝道封閉措施。

    詳見今天年初三 國道雙向車流最高峰 估平日1.5倍 國1、 國2、 國3高乘載管制

    聯合報

    川習提對台軍售違反對台六項保證？ 白宮官員：美對台政策沒變

    對美國總統川普十六日在空軍一號上對媒體說，正和中國大陸國家主席習近平溝通美國對台軍售議題，白宮官員十七日答覆中央社提問時簡短表示，「我們的對台政策沒改變」。

    詳見川習提對台軍售違反對台六項保證？ 白宮官員：美對台政策沒變

    毫無懸念高市續任首相 閣員全留任

    兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗十八日在日本「特別國會」首相指名選舉中毫無懸念連任，成為第一○五任首相。當晚第二次高市內閣上路，去年十月上路的第一次高市內閣閣員全部留任。

    詳見毫無懸念高市續任首相 閣員全留任

    中國時報

    農曆春節期間停刊

    日本自民黨總裁高市早苗（中）18日獲得眾議院354票指名，以史上最高票連任首相，高市2.0內閣正式上路。（美聯社）

    日本自民黨總裁高市早苗（中）18日獲得眾議院354票指名，以史上最高票連任首相，高市2.0內閣正式上路。（美聯社）

    大年初二一早，國道一號中部路段就湧現大量車潮，時速多落在20至40公里之間； 今天大年初三，國道雙向車流量將是連假期間最高峰。（記者陳冠備攝）

    大年初二一早，國道一號中部路段就湧現大量車潮，時速多落在20至40公里之間； 今天大年初三，國道雙向車流量將是連假期間最高峰。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播