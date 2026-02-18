走春人氣王再破紀錄！「花在彰化」首日湧12.5萬人次

彰化縣走春景點「花在彰化」大年初一在溪州公園盛大開幕，創下12.5萬人次紀錄。（記者陳冠備攝）

彰化縣走春景點「花在彰化」昨（17日）大年初一在溪州公園盛大開幕，打造3大主題展區，開幕首日即吸引12萬5846人次湧入，刷新歷年紀錄，再度展現全台走春人氣指標地位。

彰化縣政府表示，從初一到3月1日都有特色市集與9大假日主題活動，全部免費進場。

「花在彰化」曾獲交通部觀光局票選春節十大必遊景點，今年邁入第20年舉辦，主辦單位特地在主題館布置「20週年的回憶互動牆」，民眾可以上傳20年來曾經來過「花在彰化」的照片，照片就會即時呈現在電視牆上面，分享美好回憶，還可以列印專屬紀念照，有趣的是，完成照片分享，還有機會抽中iPhone 17及多項農特產品，吸引不少民眾重遊現場。

彰化縣長王惠美表示，「花在彰化」最初為行銷田尾、永靖花卉苗木產業，如今已成為全台知名春節品牌，觀光效益持續擴大。活動人次逐年攀升，2023年約11萬9286人次、去年10萬8036人次，今年首日即突破12.5萬人次，顯示品牌魅力歷久不衰。

縣府農業處表指出，今年展場規劃「流轉花境」、「花啟時分」、「花漾未來式」三大主題展區，透過數位互動與沉浸式展演，串聯彰化20年來農業發展、產業轉型與永續理念，並設置「植空間」生活花藝展示，呈現花卉融入日常的多元樣貌。

除此之外，戶外區則規劃9大假日主題活動，每個假日都有不同主題，包括「療癒植感日」、「親子日」、「塗鴉日」與「寵物日」等，並邀請來自巴西、摩納哥、日本，還有菲律賓的國際團隊演出，讓鄉親能夠欣賞到不同國家的藝術文化。活動自大年初一2月17日持續3月1日，共13天，全部免費入園，歡迎全國民眾來彰化走春，感受花鄉之美與濃濃年味。

彰化縣走春景點「花在彰化」，從初一到3月1日都有特色市集與9大假日主題活動，全部免費進場。（記者陳冠備攝）

縣長王惠美表示，「花在彰化」最初為行銷田尾、永靖花卉苗木產業，如今已成為全台知名春節品牌。（記者陳冠備攝）

「花在彰化」今年邁入第20年舉辦。（記者陳冠備攝）

「花在彰化」20年，今年邀請來自巴西、摩納哥、日本，還有菲律賓的國際團隊演出。（記者陳冠備攝）

戶外區規劃9大假日主題活動。（記者陳冠備攝）

