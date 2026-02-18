南崁溪上游漂「雪花」抓到了！桃市環局溯源查獲加油站洗車場最高罰300萬

南崁溪上游的東門溪河段出現大量白色泡沫覆蓋。（桃市環保局提供）

桃園市桃園區三民路與日光路口旁南崁溪上游東門溪河段今（18）日中午出現大量泡沫情形，引發民眾關注。桃園市環保局接獲通報後，立即派員前往稽查，經溯源追查，確認污染源為位於三民路二段一家加油站附設洗車場未妥善處理洗車廢水所致，已依水污染防治法第30條依法告發，最高可處300萬元罰鍰，並令其限期改善。

環保局今日中午接獲民眾及桃園區多位在地議員反映，指稱南崁溪上游東門溪溪面出現大量泡沫。稽查人員到場發現溪旁雨水箱涵持續排出泡沫狀廢水，立即展開溯源追查。

經逐段清查排水路徑，確認泡沫來源為三民路二段一家加油站附設洗車場。該場所將洗車後產生之含泡沫廢水，未經妥善收集與處理，即排入側溝並流入溪內，已違反水污染防治相關規定。

環保局指出，洗車廢水含有界面活性劑等成分，若未經處理即排放，除造成溪面泡沫影響觀感外，亦可能對水體水質及生態環境造成衝擊。業者應設置並正常操作廢水處理設備，確保排放水質符合標準後始得排放。針對本案，除依法告發外，亦要求業者全面檢視污染防治設施，防止類似情形再次發生。

環保局強調，時值春節連假但執法沒有假期，即便春節期間仍有稽查人員留守待命，持續監控各類可能污染行為，不肖業者切勿心存僥倖。呼籲各事業單位應落實自主管理，定期檢查污染防治設備，若發現故障或操作異常，應立即改善，避免污染擴散。

