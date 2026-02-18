年初二鹿港天后宮擠到走不了！網驚：像大型罰站現場

春節期間，鹿港天后宮前民生路出現擁擠人潮，人潮一度動彈不得，有民眾因不耐久候發生口角，場面一度緊張。（翻攝網路）

大年初二回娘家，不少民眾趁著好天氣出門走春，彰化鹿港天后宮周邊老街湧入爆量人潮，狹小的民生路上擠得水洩不通，甚至一度動彈不得，有民眾因不耐久候發生口角，場面一度緊張。由於人潮密度極高，也讓不少人擔憂，若發生推擠意外，後果恐不堪設想，甚至聯想到韓國「梨泰院」踩踏事件的悲劇。

鹿港警分局表示，目前已加派警力到場疏導，並持大聲公廣播維持秩序，尚未接獲踩踏或推擠受傷的報案。

請繼續往下閱讀...

這段擁擠畫面曝光後，在網路引發熱議。不少網友直言人潮密集到不合理，現場宛如「大型罰站現場」，人群「動彈不得」，憂心一旦發生推擠或跌倒恐釀嚴重踩踏事故；也有人拿韓國「梨泰院」踩踏事件做對比，提醒不能輕忽風險，更有人形容過年去鹿港是「自殺式行為」，「在地人都知道要避開，不然一定塞爆」也有網友呼籲主管單位，「主要觀光景點應該要加強人流管理吧！」。

鹿港警分局副分局長蔡肇駿表示，經初步了解，該影片應為下午時段拍攝，研判是因初二回娘家加上出遊人潮雙重疊加，導致人流量瞬間暴增。警方已指示鹿港派出所加強巡視民生路人流狀況，除防止推擠與踩踏風險，也提醒民眾注意隨身財物安全，並持續以大聲公廣播，呼籲民眾遵守秩序、不要推擠。

蔡肇駿進一步說明，每年春節期間鹿港地區人潮都相當可觀，為此警方早在年節期間加強勤務編排，每時段至少編排24名警力、4名義交負責交通疏導，12點至18點的人流高峰期，更增派32至36名警力，全力防範踩踏等意外發生。

鹿港天后宮前擁擠畫面曝光在網路引發熱議，有民眾形容過年去鹿港是「自殺式行為」，也有人聯想起韓國「梨泰院」踩踏事件。（翻攝網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法