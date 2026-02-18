為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    年初二鹿港天后宮擠到走不了！網驚：像大型罰站現場

    2026/02/18 21:59 記者陳冠備／彰化報導
    春節期間，鹿港天后宮前民生路出現擁擠人潮，人潮一度動彈不得，有民眾因不耐久候發生口角，場面一度緊張。（翻攝網路）

    春節期間，鹿港天后宮前民生路出現擁擠人潮，人潮一度動彈不得，有民眾因不耐久候發生口角，場面一度緊張。（翻攝網路）

    大年初二回娘家，不少民眾趁著好天氣出門走春，彰化鹿港天后宮周邊老街湧入爆量人潮，狹小的民生路上擠得水洩不通，甚至一度動彈不得，有民眾因不耐久候發生口角，場面一度緊張。由於人潮密度極高，也讓不少人擔憂，若發生推擠意外，後果恐不堪設想，甚至聯想到韓國「梨泰院」踩踏事件的悲劇。

    鹿港警分局表示，目前已加派警力到場疏導，並持大聲公廣播維持秩序，尚未接獲踩踏或推擠受傷的報案。

    這段擁擠畫面曝光後，在網路引發熱議。不少網友直言人潮密集到不合理，現場宛如「大型罰站現場」，人群「動彈不得」，憂心一旦發生推擠或跌倒恐釀嚴重踩踏事故；也有人拿韓國「梨泰院」踩踏事件做對比，提醒不能輕忽風險，更有人形容過年去鹿港是「自殺式行為」，「在地人都知道要避開，不然一定塞爆」也有網友呼籲主管單位，「主要觀光景點應該要加強人流管理吧！」。

    鹿港警分局副分局長蔡肇駿表示，經初步了解，該影片應為下午時段拍攝，研判是因初二回娘家加上出遊人潮雙重疊加，導致人流量瞬間暴增。警方已指示鹿港派出所加強巡視民生路人流狀況，除防止推擠與踩踏風險，也提醒民眾注意隨身財物安全，並持續以大聲公廣播，呼籲民眾遵守秩序、不要推擠。

    蔡肇駿進一步說明，每年春節期間鹿港地區人潮都相當可觀，為此警方早在年節期間加強勤務編排，每時段至少編排24名警力、4名義交負責交通疏導，12點至18點的人流高峰期，更增派32至36名警力，全力防範踩踏等意外發生。

    鹿港天后宮前擁擠畫面曝光在網路引發熱議，有民眾形容過年去鹿港是「自殺式行為」，也有人聯想起韓國「梨泰院」踩踏事件。（翻攝網路）

    鹿港天后宮前擁擠畫面曝光在網路引發熱議，有民眾形容過年去鹿港是「自殺式行為」，也有人聯想起韓國「梨泰院」踩踏事件。（翻攝網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播