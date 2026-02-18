「香港年宵在高雄」首日爆人潮 高市府：全台唯一港味年節市集

「香港年宵在高雄」首日爆人潮。（高市行國處提供）

2026香港年宵在高雄今下午在高雄中央公園熱鬧登場後，瞬間引爆人潮！高市行國處指出，這是全台唯一充滿「港味」的年節市集，歡迎全台民眾來高雄體驗。

高市行政暨國際處長張硯卿今代表市府到場，與香港朋友祝賀新年，並致贈新春小物。她指出，高雄市政府與台灣香港協會連續4年合辦香港年宵，成為高雄近幾年春節期間、深具代表性的城市活動，不僅獲民眾熱烈回響，也讓在台港人於年節期間齊聚一堂、共度溫馨年節。

她強調，高雄是一座多元且充滿活力的城市，很高興透過香港年宵，讓更多市民朋友認識香港文化，邀請全台民眾自今起一連3天、每日下午1點到晚間8點，走進充滿港式氛圍的高雄中央公園，感受全台唯一的港味新年。

今活動首日即吸引大批民眾湧入走春同樂，現場最受歡迎的是匯聚港式美食的年宵市集，道地風味讓多個攤位前大排長龍，首次南下參與活動的香港朋友也分享，能在高雄與香港朋友團聚過年、格外溫暖。

行國處說明，今年特別規劃足球工作坊，將香港人熱愛的運動文化帶進現場，親子透過互動體驗認識香港足球精神；現場並安排香港文化講座，由香港藝術家林卓珈親自導覽，分享創作背後的城市故事，引領民眾從藝術視角理解香港的歷史脈絡與文化情感，為年節活動增添更深層的文化內涵。

2026香港年宵在高雄將持續至2月20日，集結港式美食、經典香港音樂、市集選物、親子足球體驗及藝文講座等精彩內容，市府邀請全台民眾春節期間走進高雄中央公園，在濃厚港味與節慶氛圍中，與親友共享溫暖難忘的新春時光。

高市行政暨國際處長張硯卿（左二）今代表市府到場，向香港朋友祝賀新年，並致贈新春小物。（行國處提供）

香港年宵今年特別規劃足球工作坊，將香港人熱愛的運動文化帶進現場，親子透過互動體驗認識香港足球精神。（行國處提供）

