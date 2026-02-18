初三出遊潮防塞車！省道、觀光景點紫爆路段一次看

今天台3線旗山老街路段。（公路局提供）

今天大年初二，交通部公路局表示，部分快速道路如台61線及都會銜接路段出現局部壅塞，阿里山森林遊樂區停車率達8成，已啟動疏運措施。公路局提醒，明天年初三高達18處省道、快速公路和觀光區容易塞車。

公路局預測，明天大年初三自上午起省道路段會出現走春及出遊車潮，上午主要城際道路易塞車路段包括台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。

快速公路銜接國道路段易塞車路段包括，台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向，以及霧峰交流道東向、台86線歸仁交流道東向路段及仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲路段。

觀光風景區及新春參拜易塞車路段路段包括，台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台2線福隆路段東向、台9線礁溪路段北向、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭南下路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。

公路局建議，用路人出發前可利用「幸福公路」App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

在國道客運部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，明天初三，依據目前預售情形，西部國道客運還有62%空位，東部國道客運還有79%空位。

今天在台3線路況。（公路局提供）

台29線佛陀紀念館路段。（公路局提供）

