屏東歸來慈天宮擲筊大賽 大獎連擲20聖筊300萬元仍無人領走

屏東歸來慈天宮擲筊大賽，大人小孩都能參加。（記者葉永騫攝）

屏東市歸來慈天宮春節擲筊大賽，今年加碼到300萬元，只要在大年初一、初二在現場排隊擲筊，連續擲出20個聖筊，就能抱走300萬元，參加者不限年齡、次數、完全免費，每年都吸引2、3萬人擲筊，今年仍無人擲出連續20個聖筊，300萬元大獎還在等待有緣人，但有人擲出12聖筊，騎走機車大獎。

屏東市歸來慈天宮連續6年在大年初一、初二舉辦擲筊活動，大獎愈送愈大，第1年送機車，第2年送豐田汽車，第3年送賓士，前年開始決定送現金200萬元，今年更加碼到300萬元，只要連擲20聖筊就能把最大獎抱回家，可惜有緣人仍未出現，今年還是沒人擲出。根據數學老師計算，要擲出連續20個聖筊，機率為「104萬8576分之1」，要超過104萬才能中一次。

慈天宫主委蔣家煌表示，到目前為止，歷年來最高紀錄是17個聖筊，20個聖筊仍未出現，還在等待有緣人，但超過12聖筊將機車騎回去的，歷年有多位民眾，擲筊5聖筊的可以參加PK賽，有機會拿到16000元發財金。

副主委吳漢霖，今年由於排隊擲筊人數眾多，大約40~50分鐘才能擲一次，不限次數擲筊，可以一排再排，曾有人試過一整天排隊擲筊，還是拿不到大獎，被笑稱神明不給的，擲再多次也沒用。

屏東歸來慈天宮擲筊大賽，吸引大批民眾來試運氣。（記者葉永騫攝）

屏東歸來慈天宮擲筊大賽，排隊人龍擠滿廟埕。（記者葉永騫攝）

