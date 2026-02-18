跟著超人冬日遊樂園！高雄喜迎女兒回娘家 推「最強走春攻略」

高雄冬日遊樂園設施豐富，超人力霸王現身港都守護民眾，邀您來場正能量的回血之旅。（觀光局提供）

2026農曆春節9天連假，高市觀光局今推出「高雄最強走春攻略」，邀請全台女兒帶家人返鄉，感受溫暖高雄。

觀光局長高閔琳表示，年初二是台灣習俗女兒回娘家、家庭團聚的重要日子，高雄年度強檔活動高雄冬日遊樂園於愛河灣及高雄港16至18號碼頭空間，打造全台唯一「超人慶典」主題遊樂園；透過大型超人主題展品與互動展演點亮亞洲新灣區，再次吸引國內外目光聚焦高雄。

請繼續往下閱讀...

她特別推薦回娘家的高雄女兒們，可自棧貳庫KW2或鼓山輪渡站搭乘期間限定的「超人主題渡輪」直達旗津，從海上視角飽覽港灣風光；順遊高雄燈塔、旗後砲台、星空隧道、貝殼館及打卡熱點彩虹教堂，再至旗津老街品嚐現撈海味，捕捉各景點出沒的Q版超人力霸王公仔。

午後返回棧庫群，漫步哈瑪星鐵道文化園區，欣賞大港橋旋轉展演，傍晚可沿著愛河灣礁群、鯨魚堤岸、碼頭樂園品嚐美食逛市集；晚上欣賞「超馬吉」燈光秀展演，更可搭乘捷運，前往蓮池潭龍虎塔夜間美景，品嘗酸菜白肉鍋、餃子等道地眷村菜餚。

此外，觀光局於春節連假期間同步推出官方旅遊APP「高雄GO！」歡迎海內外民眾按圖索驥、尋找超人力霸王的蹤影，透過「熊熊充電站．港都特搜隊」數位集章及AR互動遊戲取得抽獎資格；有機會可獲iPhone 17、台灣虎航高雄出發不限航點機票等好禮。

更多活動詳情、交通資訊、最新消息，請上「高雄旅遊官方FB、IG」、「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動專頁或觀光局「高雄GO！」官方高雄旅遊APP查詢。

觀光局發表以高雄冬日遊樂園為主軸的走春攻略，圖為超人力霸王見面會人潮。（觀光局提供）

高雄冬日遊樂園湧入大批人潮，成為春節走春指標。（觀光局提供）

